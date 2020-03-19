«Динамо» Минск — «Рух». Прогноз: после поражения от БАТЭ у Гуренко снова сдадут нервы

20 марта в матче первого тура чемпионата Беларуси «Динамо» Минск примет «Рух». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Руха» оценён букмекерами коэффициентом 6.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Динамо» Минск — «Рух»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 20 марта «Динамо» Минск — «Рух» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.01, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.15.

Анализ и прогноз матча «Динамо» Минск — «Рух» (20.03.2020)

Прошлый сезон получился для минского «Динамо» непростым. Побороться за медали толком не вышло: довольно быстро стало понятно, что тягаться с «Динамо-Брест», БАТЭ и «Шахтёром» из Солигорска не получится. Так в итоге и оказалось. Столичный клуб финишировал четвёртым, отстав от топ-3 на 15 очков.

«Энергетик» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Филипенко накидают минчанам полную авоську В прошлом сезоне БАТЭ в двух очных встречах одержал две разгромные победы с общим счётом 8:1.

С Кубком Беларуси сезона-2018/2019 тоже не сложилось: в полуфинале вылетели от рук скромного «Витебска», еле-еле сохранившего прописку в элитном дивизионе. Старт нынешнего сезона получился шумным и непростым. Подопечные Сергея Гуренко вылетели в четвертьфинале Кубка Беларуси после противостояния с БАТЭ.



На своём поле даже открыли счёт, однако выстоять не сумели и уступили (1:2). А вот ответная встреча четыре дня спустя получилась огненной: при счёте 2:2 «Динамо» забило гол, который арбитр отменил из-за офсайда. Отменил справедливо, но игроки и тренер потом долго не могли успокоиться.



В результате БАТЭ забрал и второй матч (3:2), вышел в полуфинал, а Гуренко после финального свистка даже ударил ногой по двери судейской комнаты. Бело-синие оказали достойное сопротивление и заставили фаворита понервничать, вот только добиться результата всё же не смогли.



Теперь нужно переключаться на национальное первенство. А там в первом же туре попался довольно неприятный соперник. В прошлом сезоне «Рух» занял третье место в первом дивизионе и пробился в элиту. После чего крепко проявил себя во время трансферного окна: заполучил пару опытных защитников, подписал нигерийца Чиди Осучукву из «Динамо-Брест», а также добавил в состав нескольких молодых футболистов, сработав на перспективу.

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В межсезонье «Рух» попробовал схему с центральными защитниками и вообще показал себя закрытой командой. В том смысле, что информации о товарищеских матчах в последнее время крайне мало. Вполне возможно, что минчан ожидает парочка сюрпризов. Состав у новичка элитного дивизиона вполне достойный, чтобы постараться зацепиться за топ-10.

Потому лёгкой жизни у фаворита, скорее всего, не будет. Да и недавние битвы с БАТЭ могут аукнуться, слишком уж много сил и эмоций было отдано. Потому мы бы играли от аутсайдера. Зацепить очки, может, и не удастся, а вот навязать борьбу «Руху» точно по силам. Проверим П2 с форой (+1) за 2.03.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» Минск — «Рух»

Минское «Динамо» — крепкая команда, но с «Рухом» наверняка придётся непросто. Новичок элитного дивизиона неплохо укрепился на трансферном рынке и готов бороться за попадание в топ-10. Минчане же совсем недавно провели два тяжелейших поединка с БАТЭ в Кубке Беларуси, нехватка эмоций и сил вполне может сказаться.



Ставка: победа «Руха» с форой (+1) за 2.03.



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