Статистический прогноз: «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс», матч чемпионата Австралии

20 марта в матче 27-го тура чемпионата Австралии «Брисбен Роар» примет «Ньюкасл Джетс». Начало встречи — в 11:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Брисбен Роар» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех «Ньюкасл Джетс» оценён букмекерами коэффициентом 2.67.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Австралии «Брисбен» — «Ньюкасл Джетс»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Австралии 20 марта «Брисбен» — «Ньюкасл Джетс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.69, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.29. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.46.

Анализ и прогноз матча «Брисбен» — «Ньюкасл Джетс» (20.03.2020)

В чемпионате Австралии играют без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса с 15 марта. До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по пять-шесть матчей. Дело в том, что в турнире принимает участие всего 11 клубов.

Из-за нечётного количества кому-то приходится пропускать каждый тур. Дальше стартует плей-офф, перед которым решение о проведении встреч без зрителей могут пересмотреть в случае благоприятной обстановки. Тогда болельщики вернутся на трибуны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Австралии

«Брисбен Роар» чувствует себя комфортно: четвёртое место в турнирной таблице, 32 очка в 21 игре. Для попадания в плей-офф А-лиги достаточно войти в топ-6, на данный момент занимающая седьмую строчку «Аделаида Юнайтед» отстаёт от на пять баллов при одном поединке в запасе.

У «Ньюкасла» положение гораздо сложнее. Зимой команда выдала серию из девяти матчей без побед, что для чемпионата Австралии редкость, поскольку баланс сил здесь достаточно ровный и каждый может обыграть каждого. Сейчас «Джетс» располагаются на девятой позиции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.

Форма команд

Соперники в полном порядке. «Брисбен» в шести предыдущих турах потерпел всего одно поражение, да и то от идущего вторым «Мельбурн Сити» на выезде (0:1). Также было четыре победы (над командами, стоящими в таблице ниже) и одна ничья — 1:1 с «Перт Глори» из зоны плей-офф.

«Ньюкасл» встрепенулся с наступлением февраля. В шести последних поединках он не уступил ни разу, зато добыл три победы и трижды сыграл вничью. 12 очков на указанном отрезке позволили подняться на девятую строчку. Но нужно отметить календарь: ни один из шести предыдущих оппонентов не входил в топ-4 А-лиги.

Личные встречи

Здесь у «Ньюкасла» полнейшее преимущество: пять побед и две ничьих в семи предыдущих поединках. Предыдущее поражение состоялось три с лишним года назад, да и там всё было неочевидно. «Джетс» вышли вперёд в дебюте, но на 31-й минуте остались в меньшинстве, пропустили за оставшийся час три мяча и проиграли (1:3).

Также в трёх последних очных встречах проходила ставка «обе забьют». Чемпионат Австралии вообще довольно результативный, хотя «Брисбен» — самая низовая команда во всём турнире. Тем не менее обе забьют + «Ньюкасл» не проиграет за 2.26 выглядит любопытно. По крайней мере с точки зрения статистики.

Ставки на тоталы

«Брисбен», как уже говорилось, с большим отрывом является самым низовым коллективом А-лиги: всего 48 голов (24 забитых и столько же пропущенных) в 21 туре. Лишь два из девяти последних матча получились верховыми, в остальном «Роар» часто ограничиваются счётом 1:1 или 1:0.

«Ньюкасл» забил те же 24 мяча, зато пропустил в полтора раза больше — 37. При этом в четырёх последних играх с участием «Джетс» забивалось строго два-три гола. В связи с этим можно рассмотреть ставку «в матче будет забито 2-3 мяча» за вполне крепкий коэффициент 2.04.

Прогноз и ставки на матч «Брисбен» — «Ньюкасл Джетс»

«Брисбен» — крепкая команда, которая находится в зоне плей-офф и потерпела всего одно поражение в шести предыдущих матчах. «Ньюкасл» провалил декабрь и январь, но начиная с февраля вышел на приличный график: три победы и три ничьих в шести последних турах. Также на стороне гостей статистика очных встреч — пять побед и две ничьи в семи поединках.

Ставка №1: «Ньюкасл» не проиграет + обе забьют за 2.26.

Ставка №2: в матче будет 2-3 гола за 2.04.

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