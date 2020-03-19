Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Статьи /

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт, правильное управление банком, что это такое

Банкролл менеджмент в ставках на спорт:
Александр Ничипорук
Банкролл-менеджмент в ставках на спорт: правила ведения банка и семь финансовых стратегий
Банкролл-менеджмент делает разницу между успешными игроками и любимыми клиентами БК. Разбираем основные стратегии с подробными примерами.
Ставки / База знаний 0

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт — главное отличие профессионала от вечного неудачника. Вы можете угадать 99% ставок, но всё равно идти в минусе из-за неправильного управления банком. В этой статье мы рассмотрим семь основных стратегий банкролл-менеджмента.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое банкролл

Банкролл — это игровой банк.

Термин пришёл в беттинг из игры в покер.

В офлайне банкроллом называют размер банка игрока за столом, например в техасский холдем. А в онлайне — сумму денег на всех аккаунтах.

«Чемпионат» рекомендует ставить не более 5% вашего банка. При ставке на более высокий лимит вы сильно независимо от того, насколько надёжно выглядит ваш выбор.

Выберите одну из нескольких стратегий для управления размером вашего банкролла.

Стратегии управления банком

Рассмотрим семь стратегий банкролл менеджмента в ставках на спорт:

Критерий Келли

Вы играете на валуйных ставках, определяя сумму ставки в каждом конкретном случае.

Валуйные ставки или валуй — это исходы, которые на ваш взгляд недооценил букмекер.

Ставку называют валуем при выполнении условия:

K х P > 1, где K — коэффициент, P — вероятность по вашему мнению.

Подробнее о валуйных ставках читайте здесь:

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта
Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

Определяйте сумму ставки по критерию Келли, пользуясь формулой:

B x R x (K х P — 1) / (K — 1), где K — коэффициент, P — вероятность по вашему мнению, B — банкролл, R — проходимость ставок.

Если у вас прошли 35 ставок из 100, R = 0.35. Если вы начали играть недавно и сделали меньше 100 ставок, используйте R = 0.25.

Например, размер вашего банкролла составляет 20 000 рублей. Рассчитаем суммы на три первых ставки:

  • В матче «Айнтрахт» — «Базель» букмекеры дали коэффициент 1.80 на тотал голов больше 2.5. А вы предполагаете, что вероятность этого исхода — 60%. Проверяем ставку: 1.80 х 0.6 = 1.08, это валуй. Определяем сумму ставки: 20 000 х 0.25 x (1.80 х 0.6 — 1) / (1.80 — 1) = 500 рублей. «Базель» выиграл со счётом 3:0, ставка зашла, выплата составила 900 рублей: 500 х 1.80. В банке 20 400 рублей: 20 000 — 500 + 900.
  • Во встрече «Вольфсбург» — «Шахтер» коэффициент на победу гостей или ничью, то есть на Х2 был 2.00. Вы посчитали, что «горняки» не проиграют с вероятностью 55%. Оцениваем ставку: 2.00 х 0.55 = 1.10. Вычисляем сумму ставки: 20 400 x 0.25 x (2.00 х 0.55 — 1) / (2.00 — 1) = 510 рублей. «Шахтер» победил со счётом 2:1, ставка выиграла, и вы получили 1020 рублей: 510 х 2.00. В банке 20 910 рублей: 20 400 — 510 + 1020.
  • В поединке «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон» вы оценили победу гостей в 40%, а коэффициент на этот исход был 2.70. Ставка валуйная: 2.70 х 0.4 = 1.08. Считаем сумму ставки: 20 910 x 0.25 x (2.70 х 0.4 — 1) / (2.70 — 1) = 246 рублей. Команды сыграли вничью 1:1, ставка не зашла. В банке 20 664 рубля: 20 910 — 246.

Дробный критерий Келли

Вы ставите лишь часть суммы, рассчитанной по стратегии критерию Келли, на тот или иной исход. Например, 75%.

Стратегия Мартингейла

Вы увеличиваете размер ставки или берёте более высокий коэффициент после каждого проигрыша, чтобы первый заход принёс прибыль с учётом предыдущих поражений.

Вычисляйте размер ставки по Мартингейлу, пользуясь формулой:

(размер ставки) = (целевая прибыль + сумма поражений) / (коэффициент — 1).

Представим, что ваш банкролл — 50 000 рублей, а целевая прибыль — 2500 рублей. Результаты могут выглядеть следующим образом:

Сумма ставкиКоэффициентРезультатРазмер банка
31251.80Проигрыш46 875
37502.50Проигрыш43 125
31254.00Возврат43 125
31254.00Выигрыш52 500

Подробнее о Мартингейле в ставках на спорт читайте здесь:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система
Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Стратегия Даламбера

После проигрыша вы увеличиваете сумму следующей ставки на выбранную условную единицу до тех пор, пока не выиграете. А после захода уменьшаете на то же значение.

Например, в вашем игровом банке 20 000 рублей, а за условную единицу вы взяли 1000 рублей. Таблица с результатами может выглядеть так:

Сумма ставкиКоэффициентРезультатРазмер банка
10002.00Проигрыш19 000
20001.95Проигрыш17 000
30001.90Выигрыш19 700
20001.90Выигрыш21 500

Стратегия Флэт

Вы ставите одну сумму на каждый исход. Выбранная сумма не меняется на заданном цикле.

Допустим, в вашем банке 30 000 рублей, и вы решили сделать 100 ставок по 300 рублей. Рассмотрим возможную таблицу результатов:

Сумма ставкиКоэффициентРезультатРазмер банка
3001.85Выигрыш30 255
3002.15Проигрыш29 955
3001.97Возврат29 955
3001.83Проигрыш29 655

Фиксированный процент от банка

Вы ставите выбранный заранее процент от банка. Сумма ставки должна быть посчитана каждый раз заново.

Например, ваш банкролл — 40 000 рублей, и вы ставите по 2% от банка. Представим таблицу с результатами:

Сумма ставкиКоэффициентРезультатРазмер банка
8001.70Выигрыш40 560
8112.20Проигрыш39 749
7951.65Выигрыш40 266
8061.85Проигрыш39 461

Стратегия фиксированной прибыли

Вы выбираете сумму ставки в зависимости от коэффициента и целевой прибыли.

Рассчитываете размер ставки по формуле:

C / (K — 1), где C — целевая прибыль, K — коэффициент.
Например, в матче «Валенсия» — «Аталанта» вы хотите поставить на гостей за коэффициент 2.50 и получить 3000 рублей прибыли.

Сумма ставки составит 2000 рублей: 3000 / (2.50 — 1).

Отводите на банкролл только ту сумму, которую можете позволить себе проиграть. В противном случае вы сильно рискуете, так как взлёты и падения неизбежны. Проверьте одну или несколько стратегий на симуляторе ставок и только потом играйте на реальные деньги.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020