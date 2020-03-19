Банкролл-менеджмент делает разницу между успешными игроками и любимыми клиентами БК. Разбираем основные стратегии с подробными примерами.

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт: правила ведения банка и семь финансовых стратегий

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт — главное отличие профессионала от вечного неудачника. Вы можете угадать 99% ставок, но всё равно идти в минусе из-за неправильного управления банком. В этой статье мы рассмотрим семь основных стратегий банкролл-менеджмента.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое банкролл

Банкролл — это игровой банк.

Термин пришёл в беттинг из игры в покер.

В офлайне банкроллом называют размер банка игрока за столом, например в техасский холдем. А в онлайне — сумму денег на всех аккаунтах.

«Чемпионат» рекомендует ставить не более 5% вашего банка. При ставке на более высокий лимит вы сильно независимо от того, насколько надёжно выглядит ваш выбор.

Выберите одну из нескольких стратегий для управления размером вашего банкролла.

Стратегии управления банком

Рассмотрим семь стратегий банкролл менеджмента в ставках на спорт:

Критерий Келли

Вы играете на валуйных ставках, определяя сумму ставки в каждом конкретном случае.

Валуйные ставки или валуй — это исходы, которые на ваш взгляд недооценил букмекер.

Ставку называют валуем при выполнении условия:

K х P > 1, где K — коэффициент, P — вероятность по вашему мнению.

Подробнее о валуйных ставках читайте здесь:

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

Определяйте сумму ставки по критерию Келли, пользуясь формулой:



B x R x (K х P — 1) / (K — 1), где K — коэффициент, P — вероятность по вашему мнению, B — банкролл, R — проходимость ставок.



Если у вас прошли 35 ставок из 100, R = 0.35. Если вы начали играть недавно и сделали меньше 100 ставок, используйте R = 0.25.

Например, размер вашего банкролла составляет 20 000 рублей. Рассчитаем суммы на три первых ставки:

В матче «Айнтрахт» — «Базель» букмекеры дали коэффициент 1.80 на тотал голов больше 2.5. А вы предполагаете, что вероятность этого исхода — 60%. Проверяем ставку: 1.80 х 0.6 = 1.08, это валуй. Определяем сумму ставки: 20 000 х 0.25 x (1.80 х 0.6 — 1) / (1.80 — 1) = 500 рублей. «Базель» выиграл со счётом 3:0, ставка зашла, выплата составила 900 рублей: 500 х 1.80. В банке 20 400 рублей: 20 000 — 500 + 900.

Во встрече «Вольфсбург» — «Шахтер» коэффициент на победу гостей или ничью, то есть на Х2 был 2.00. Вы посчитали, что «горняки» не проиграют с вероятностью 55%. Оцениваем ставку: 2.00 х 0.55 = 1.10. Вычисляем сумму ставки: 20 400 x 0.25 x (2.00 х 0.55 — 1) / (2.00 — 1) = 510 рублей. «Шахтер» победил со счётом 2:1, ставка выиграла, и вы получили 1020 рублей: 510 х 2.00. В банке 20 910 рублей: 20 400 — 510 + 1020.

В поединке «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон» вы оценили победу гостей в 40%, а коэффициент на этот исход был 2.70. Ставка валуйная: 2.70 х 0.4 = 1.08. Считаем сумму ставки: 20 910 x 0.25 x (2.70 х 0.4 — 1) / (2.70 — 1) = 246 рублей. Команды сыграли вничью 1:1, ставка не зашла. В банке 20 664 рубля: 20 910 — 246.

Дробный критерий Келли

Вы ставите лишь часть суммы, рассчитанной по стратегии критерию Келли, на тот или иной исход. Например, 75%.

Стратегия Мартингейла

Вы увеличиваете размер ставки или берёте более высокий коэффициент после каждого проигрыша, чтобы первый заход принёс прибыль с учётом предыдущих поражений.

Вычисляйте размер ставки по Мартингейлу, пользуясь формулой:

(размер ставки) = (целевая прибыль + сумма поражений) / (коэффициент — 1).

Представим, что ваш банкролл — 50 000 рублей, а целевая прибыль — 2500 рублей. Результаты могут выглядеть следующим образом:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 3125 1.80 Проигрыш 46 875 3750 2.50 Проигрыш 43 125 3125 4.00 Возврат 43 125 3125 4.00 Выигрыш 52 500

Подробнее о Мартингейле в ставках на спорт читайте здесь:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Стратегия Даламбера

После проигрыша вы увеличиваете сумму следующей ставки на выбранную условную единицу до тех пор, пока не выиграете. А после захода уменьшаете на то же значение.

Например, в вашем игровом банке 20 000 рублей, а за условную единицу вы взяли 1000 рублей. Таблица с результатами может выглядеть так:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 1000 2.00 Проигрыш 19 000 2000 1.95 Проигрыш 17 000 3000 1.90 Выигрыш 19 700 2000 1.90 Выигрыш 21 500

Стратегия Флэт

Вы ставите одну сумму на каждый исход. Выбранная сумма не меняется на заданном цикле.

Допустим, в вашем банке 30 000 рублей, и вы решили сделать 100 ставок по 300 рублей. Рассмотрим возможную таблицу результатов:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 300 1.85 Выигрыш 30 255 300 2.15 Проигрыш 29 955 300 1.97 Возврат 29 955 300 1.83 Проигрыш 29 655

Фиксированный процент от банка

Вы ставите выбранный заранее процент от банка. Сумма ставки должна быть посчитана каждый раз заново.

Например, ваш банкролл — 40 000 рублей, и вы ставите по 2% от банка. Представим таблицу с результатами:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 800 1.70 Выигрыш 40 560 811 2.20 Проигрыш 39 749 795 1.65 Выигрыш 40 266 806 1.85 Проигрыш 39 461

Стратегия фиксированной прибыли

Вы выбираете сумму ставки в зависимости от коэффициента и целевой прибыли.

Рассчитываете размер ставки по формуле:

C / (K — 1), где C — целевая прибыль, K — коэффициент.

Например, в матче «Валенсия» — «Аталанта» вы хотите поставить на гостей за коэффициент 2.50 и получить 3000 рублей прибыли.

Сумма ставки составит 2000 рублей: 3000 / (2.50 — 1).

Отводите на банкролл только ту сумму, которую можете позволить себе проиграть. В противном случае вы сильно рискуете, так как взлёты и падения неизбежны. Проверьте одну или несколько стратегий на симуляторе ставок и только потом играйте на реальные деньги.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!