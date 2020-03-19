Статистический прогноз: «Сентрал Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити», чемпионат Австралии

Три ставки на австралийскую А-лигу: аутсайдер принимает вторую команду турнира, но ничего не ясно.

В матче 27-го тура чемпионата Австралии «Сентрал Кост Маринерс» примет «Мельбурн Сити» 20 марта. Начало встречи — в 9:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сентрал Кост Маринерс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.60. Успех «Мельбурн Сити» оценён букмекерами коэффициентом 1.54.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Австралии «Сентрал Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Австралии 20 марта «Сентрал Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.54, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.64. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.

Анализ и прогноз матча «Сентрал Кост Маринерс» — «Мельбурн» (20.03.2020)

В чемпионате Австралии играют без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса с 15 марта. До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по пять-шесть матчей. Разница связана с тем, что в турнире принимает участие всего 11 клубов.

Из-за нечётного количества кому-то приходится пропускать каждый тур. Дальше стартует плей-офф, перед которым решение о проведении встреч без зрителей могут пересмотреть в случае благоприятной обстановки. Тогда болельщики вернутся на трибуны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Австралии

Вообще чемпионат Австралии довольно ровный по составу участников, средний класс тут представлен максимально широко. На данный момент 10 команд из 11 сохраняют вменяемые шансы на плей-офф. Единственное исключение — как раз «Сентрал Кост Маринерс». Всего 13 очков в 21 матче.

Все остальные набрали как минимум 20 баллов. Отставание от зоны плей-офф составляет 14 очков. Поскольку худшей команде А-лиги осталось провести всего пять игр, говорить о попадании во второй этап просто неприлично. Фактически подопечные Алена Стайчича просто доигрывают сезон.

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У «Мельбурн Сити» дела обстоят замечательно: 37 очков в 21 встрече, чистое второе место в турнирной таблице. Подняться выше уже не удастся, «Сидней» оторвался на 10 пунктов при двух играх в запасе. А вот удержаться в топ-2 и напрямую попасть в полуфинал плей-офф вполне реально.

Форма команд

У хозяев всё совсем печально: девять поражений подряд, в предыдущий раз зацепить очки удалось аж 12 января. После этого — одни неудачи, общий счёт 7:26. Любопытно, что в трёх предыдущих домашних матчах «Сентрал Кост Маринерс» пропускал строго по три гола. ИТБ 2.5 гола гостей доступен за 2.55.

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«Мельбурн Сити», напротив, набрал хороший ход. Три победы и одна ничья в пяти последних поединках, единственное поражение на указанном отрезке нанёс «Веллингтон Финикс» (0:1) — главный конкурент по борьбе за второе место в регулярном чемпионате.

Личные встречи

«Горожане» часто теряют очки на выезде, в противостоянии с «Сентрал Кост Маринерс» прослеживается та же тенденция. На своём поле — семь побед в семи последних матчах, а вот на выезде — всего один успех из восьми возможных. При этом в шести последних поединках в Госфорде проходила ставка «обе забьют». Букмекеры дают на этот вариант 1.60.

Также стоит рассмотреть «обе забьют + Х2» за 1.90. Хозяева фактически лишены турнирной мотивации, а вот гостям предстоит оборонять вторую строчку. Этот фактор наверняка поможет «Мельбурн Сити» зацепить очки.

Ставки на тоталы и голы

Обе команды входят в число наиболее результативных в чемпионате Австралии: по 67 голов за 21 тур. Больше только у «Аделаиды Юнайтед». Вот только «Мельбурн», понятное дело, чаще поражает чужие ворота (разница мячей 37:30), а «Сентрал Кост Маринерс», напротив, в основном получает в свои (20:47).

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Восемь из девяти предыдущих выездных матчей «горожан» получились верховыми. «Сентрал Кост Маринерс» пробивали планку в 2.5 мяча в шести из семи последних домашних встреч. Соответственно, тотал больше 3 мяча за 1.85 вполне можно проверить. Заключительный вариант — гол хозяев в первом тайме за 2.43. 12 из 20 мячей они забили до перерыва.

Прогноз и ставки на матч «Сентрал Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити»

«Мельбурн Сити» — вторая команда чемпионата Австралии, вовсю претендующая на прямое попадание в полуфинал плей-офф (для этого надо попасть в топ-2). «Сентрал Кост Маринерс» замыкает турнирную таблицу и фактически просто доигрывает сезон. Гости наверняка наберут очки, но и пропускают они очень много. Так что с голами проблемы вряд ли возникнут.

Ставка №1: «Мельбурн» не проиграет + обе забьют за 1.90.

Ставка №2: тотал больше 3 мяча за 1.85.

Ставка №3: «Сентрал Кост Маринерс» забьёт в первом тайме за 2.43.

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