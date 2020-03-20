Статистический прогноз, коэффициент 3.04: «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней»

В матче 24-го тура чемпионата Австралии 21 марта «Вестерн Сидней Уондерерс» примет «Сидней». Начало игры — в 11:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Сиднея» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех команды «Вестерн Сидней Уондерерс» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.

Букмекерские коэффициенты на матч «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней»

Букмекеры считают, что матч австралийской А-лиги «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз матча «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней» (21.03.2020)

В чемпионате Австралии играют без зрителей из-за опасности распространения коронавируса с 15 марта. До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по пять-шесть матчей. Разница связана с тем, что в турнире принимает участие всего 11 клубов.



Из-за нечётного количества кому-то приходится пропускать каждый тур. Дальше стартует плей-офф, перед которым решение о проведении встреч при пустых трибунах могут пересмотреть в случае благоприятной обстановки. Тогда болельщики вернутся на стадионы.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Австралии

«Вестерн Сидней Уондерерс» с 25 баллами находится на восьмой строчке, а для попадания в плей-офф необходимо входить в топ-6 А-лиги. Однако не всё потеряно: до шестого места, которое занимает «Вестерн Юнайтед», всего два пункта. Да и конкурентов не так уж много — у сыгравшей на матч больше «Аделаиды Юнайтед» и догоняющего «Ньюкасла Джетс» 27 и 21 очко соответственно.



«Сидней» высоко сидит и далеко глядит. Имея в запасе две игры, команда лидирует с десятиочковым отрывом от второго места. Никаких вопросов о выходе в плей-офф тут нет, а попадание в топ-2 напрямую выведет в полуфинал плей-офф.

Форма команд

«Вестерн Сидней Уондерерс» очень качественно провел февраль. В четырёх играх было набрано 10 из 12 возможных очков. А вот март пока не складывается — всего одно очко после двух встреч. Но тут надо бы сказать, что поражение пришлось на «Брисбен Роар» (1:3), а ничья на «Мельбурн Сити» (1:1), которые занимают четвёртое и второе места.



«Сидней» в конце февраля прервал свою беспроигрышную серию, которая длилась аж с конца октября. А в предыдущем матче с «Перт Глори» скатал ничью (1:1). Однако за 19 сыгранных туров лидер А-лиги имеет всего два поражения и две ничьи.

Личные встречи

С 2015 года команды успели встретиться аж 17 раз. Девять раз побеждал «Сидней», три победы пришлось на «Вестерн Сидней Уондерерс» и в пяти играх соперники расходились мирно. Примечательно, что у «изумрудного города» в этом сезоне всего два поражения.



Однако эти два поражения пришлись как раз на «странников». Причём в обоих матчах не было ощущения полной доминации небесно-голубых. Поэтому вариант с 1Х за скромный, но приемлемый коэффициент 1.74 имеет место быть.

Ставка на фолы и жёлтые карточки

В среднем «Уондерерс ВС» совершают 13,8 фола за игру, а «Сидней» — 10,37. При этом в последних пяти очных поединках соперники на двоих меньше пяти «горчичников» не получали. Можно проверить ставку ТБ 4.5 ЖК за близкий к двойке коэффициент 1.90.



Также можно подумать и о пенальти за солидный коэффициент 3.04. За 20 игр «странников» было назначено 12 одиннадцатиметровых. А сиднейское дерби в последнее время получается очень жарким.

Прогноз и ставки на матч «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней»

Сиднейское дерби в последнее время получается очень жарким: команды в последних пяти встречах на двоих получали строго больше четырёх «горчичников». Также примечательно, что «странники» не проигрывают в трёх очных матчах, а два последних и вовсе выиграли. Едва ли небесно-голубых не захотят взять реванш.



Ставка 1: тотал больше 4.5 ЖК за коэффициент 1.90.



Ставка 2: 1Х за коэффициент 1.74.



Ставка 3: пенальти за коэффициент 3.04.