Ставки на Олимпиаду-2020: прогнозы букмекеров на игры в Токио

Олимпиада-2020 в Токио запланирована на период с 24 июля по 9 августа. Букмекеры принимают ставки на победителей Игр и количество медалей. Но особняком сейчас стоят коэффициенты на то, что ОИ в принципе состоятся. Коронавирус всерьёз угрожает Олимпиаде. Разбираемся, на что можно поставить применительно к Олимпийским играм в Токио.

Прогноз букмекеров: церемония открытия Олимпиады не состоится вовремя

Весь мир в последние дни следит за пандемией коронавируса. Уже перенесли на 2021 год футбольный Евро-2020, конкурс песни «Евровидение», спортивные чемпионаты завершены или приостановлены. В связи с этим немало сомневающихся в том, что Олимпиада-2020 пройдёт в срок.



По прогнозам букмекеров, церемония открытия Олимпиады не состоится 24 июля 2020 года на Олимпийском стадионе. Поставить на это можно за 1.18 (примерно 78%). Сделать ставку на то, что всё пройдёт, как было запланировано, предлагается за 4.28 (22%).



Президент МОК Томас Бах заявил, что на сегодняшний день отмена Олимпиады на повестке дня не стоит.



«Отмена не стоит на повестке дня. Мы стремимся к успешному проведению Игр. Мы не знаем, какой будет ситуация. Конечно, рассматриваем различные сценарии, но наше отличие от многих других профессиональных лиг в том, что у нас есть четыре с половиной месяца», — заявил Бах.



При этом даже внутри Японии мнения о целесообразности проведения Олимпиады разделились. Так, министр финансов страны Таро Асо заявил, что если все сильнейшие спортсмены и болельщики не смогут посетить Токио, то Игры нет смысла проводить.



«Даже если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, Олимпийские игры летом не будут иметь смысла, если другие страны не смогут отправить своих спортсменов», — подчеркнул Асо.

Ставки на золотые медали Олимпиады-2020: США – явный фаворит

Разумеется, букмекеры принимают ставки на победителя по количеству золотых медалей. И здесь у букмекерских контор есть явный фаворит. Это сборная США, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.11. Американцы за явным преимуществом выиграли Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, завоевав там 46 золотых медалей.

За 9.00 можно сделать ставку на победу сборной Китая, у которой четыре года назад было 3-е место и 26 высших наград. С коэффициентом 11.00 предлагается поставить на сборную Японии – хозяев Олимпиады. В Рио у Японии было 12 золотых медалей.



Шансы Великобритании аналитики оценили коэффициентом 13.00. В Бразилии четыре года назад британцы заняли второе место по количеству золотых наград, завоевав 27 медалей.

Букмекеры: золотые медали ОИ-2020 могут получить больше 60 стран

Если с победителем в общем зачёте всё более-менее понятно, то число стран, которые завоюют хотя бы одну золотую медаль на Олимпиаде-2020, предсказать довольно сложно. Букмекеры установили отметку на числе 60. Сделать ставку на то, что как минимум 60 стран получат золотые медали, можно с коэффициентом 1.83. Поставить на то, что стран — победительниц Олимпиады в Токио будет меньше 60, можно за такой же коэффициент.



На Олимпиаде-2016 в Рио золотые медали завоевали спортсмены из 58 стран, ещё одно золото оказалось на счету команды независимых олимпийских атлетов. 20 государств получили только по одной высшей награде.

Ставки на мировые рекорды на Олимпиаде-2020: прогнозы и коэффициенты букмекеров

Каждая Олимпиада – это ещё и парад высших мировых достижений. Букмекеры принимают ставки на то, сколько мировых рекордов установят спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио.



Поставить на то, что не устоят минимум 33 мировых рекорда, можно с коэффициентом 1.83. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что Олимпиада-2020 принесёт спорту менее 33 высших достижений.

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