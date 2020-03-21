«Слуцк» — «Славия-Мозырь». Прогноз: уход спонсора подрежет крылья хозяевам

Бело-синие находятся на пороге больших проблем, но бойкотировать матчи пока не планируют.

В матче первого тура чемпионата Беларуси «Слуцк» примет «Славию» 22 марта. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Слуцка» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Славии» оценён букмекерами коэффициентом 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Славия-Мозырь»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 22 марта «Слуцк» — «Славия-Мозырь» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча «Слуцк» — «Славия-Мозырь» (22.03.2020)

«Слуцк», похоже, ожидает непростой сезон. В три предыдущих года команда двигалась по нисходящей: седьмое место, восьмое и наконец 11-е. Вполне возможно, что эта тенденция продолжится. Прежде всего, речь о нашумевшем в Беларуси «сахарном деле», которое сильно скажется на финансовых возможностях.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат уже отказался помогать команде финансами. Иными словами, бело-синие остались без спонсора перед самым стартом турнира. Бойкотировать матчи футболисты вроде бы не планируют, но денежный вопрос по ходу сезона ещё непременно всплывёт.

Второй момент — потеря сразу нескольких значимых футболистов. Игра во многом будет зависеть от российского нападающего Артёма Сердюка, в остальном состав кажется довольно скромным. Тренерский штаб будет плясать от печки, а в атаке полагаться на фланги и индивидуальные озарения лидеров.

А вот «Славия» чувствует себя уверенно. В прошлом розыгрыше чемпионата Беларуси удалось занять восьмое место, что следует считать однозначным успехом. Скорее всего, в нынешнем сезоне расклад не изменится: довольно бодрый футбол, неплохая результативность и борьба за седьмое-десятое места.

Большинство лидеров в межсезонье удалось сохранить, новичков тоже совсем немного. Соответственно, на старте сезона у клуба из Мозыря будет преимущество за счёт сыгранности. В обороне всё не так симпатично, но уровень состава позволяет спокойно финишировать в середине таблицы и не думать о борьбе за выживание.

Статистика очных встреч о многом не скажет, поскольку баланс сил в межсезонье изменился. В прошлом году оба поединка завершились вничью: 1:1 в Мозыре и 0:0 — в Слуцке. Зато стоит выделить, что «Славия» в минувшем сезоне выступала на выезде даже лучше, чем дома. 19 очков против 18.

Финансовые проблемы наверняка ударят по атмосфере в раздевалке «Слуцка», а по качеству состава гости выглядят не хуже. Потому тут логичнее играть от «славян». Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92, а также победой «Славии» с нулевой форой за мощный коэффициент 2.18.

Прогноз и ставки на матч «Слуцк» — «Славия-Мозырь»

«Слуцк» перед самым стартом сезона лишился спонсора, клуб ожидают серьёзные финансовые проблемы. Разумеется, такие новости неизбежно скажутся на состоянии футболистов. «Славия» никак не уступает по составу, а на выезде в прошлом сезоне набрала даже больше очков, чем дома. Проверим П2 с нулевой форой за 2.18.

Ставка: победа «Славии» с нулевой форой за 2.18.

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