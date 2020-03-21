«Белшина» — «Минск». Прогноз: скучное завершение богатого на сенсации тура

«Белшина» будет бороться за выживание, а «Минск» очень плох на выезде.

В матче первого тура чемпионата Беларуси «Белшина» примет «Минск» 22 марта. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Минска» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Минск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 22 марта «Белшина» — «Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Анализ и прогноз матча «Белшина» — «Минск» (22.03.2020)

Встреча клубов с разными потенциалами и амбициями. У добившейся повышения в классе «Белшины» будет одна задача — любой ценой сохранить место в элитном дивизионе и не вернуться уровнем ниже. А вот «Минск» — крепкий середняк чемпионата Беларуси, которому точно не грозит борьба за выживание.

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В прошлом году команда из Бобруйска стала лучшей в Первом дивизионе, вот только уход главного тренера и лучшего бомбардира (а также ещё двух футболистов основного состава, ушедших на повышение) при отсутствии вменяемых замен кажутся слишком значительным ударом.

Товарищеские матчи красно-чёрные в основном проводили против представителей Первого дивизиона, но даже на таком фоне результаты получились скромными, а голы давались с трудом. Трудно поверить, что с наступлением сезона коллектив преобразится. Уйти от борьбы за выживание едва ли удастся, причём шансы на спасение кажутся не самыми высокими.

«Минск» провёл минувший сезон достойно, финишировав на девятой строчке. «Горожане» стараются не отсиживаться у своих ворот, пробуя играть в атаку. Это одна из самых верховых команд турнира, год назад в 30 матчах национального первенства с её участием было забито 80 голов (36:44).

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Состав у подопечных Андрея Разина в межсезонье обновился, однако глобальных изменений случиться не должно. На замену ушедшим футболистам пришли новички, практически все трансферы совершены чётко и по позициям. По индивидуальному таланту коллектив не просел, а потому финиш в середине таблицы кажется наиболее вероятным раскладом.

Вроде бы гости заметно сильнее по уровню состава, но есть проблема. В минувшем сезоне они набрали всего восемь очков за пределами родного стадиона: одна победа, пять ничьих и девять поражений при разнице голов 15:26. Дело в том, что дома «Минск» играет на специфическом искусственном поле, которое часто становится проблемой для гостей.

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А вот на выезде трудности возникают у самих минчан. Потому логично предположить, что шансы зацепиться у хозяев появятся, благо что первый тур в чемпионате Беларуси получился богатым на сенсации. «Белшине» со скрипом даются голы, а «Минск» в гостях редко забивает больше одного мяча. Ждём низа.

Прогноз и ставки на матч «Белшина» — «Минск»

Состав у «Минска» сильнее, но это классическая домашняя команда, которая на родном искусственном газоне часто отнимает очки даже у фаворитов. А вот в гостях в 15 турах минувшего сезона набрала восемь очков. Потому лезть в исход не рискнём. Зато общий низ смотрится любопытно. «Белшине» с большим трудом даётся созидание, а «Минск» плох на выезде.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.

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