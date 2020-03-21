Экспресс на чемпионат Беларуси 22 марта: берём коэффициент 2.58 на матчи воскресенья

В матчах первого тура чемпионата Беларуси 22 марта «Слуцк» сыграет со «Славией», а «Белшина» примет «Минск». Встреча в Слуцке начнётся в 14:00 мск, а игра в Бобруйске стартует в 16:30 мск. Букмекеры не видят явного фаворита в обоих матчах.

Прогноз и анализ матча «Слуцк» — «Славия» (22.03.2020)

Вообще эти команды сопоставимы по уровню. Достаточно сказать, что в прошлом розыгрыше чемпионата Беларуси их разделили всего три очка. «Славия» набрала 37 баллов и финишировала восьмой, а «Слуцк» разжился 34 очками и оказался на 11-й строчке.

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Статистика очных встреч тоже намекает на то, что соперники достойны друг друга. В минувшем сезоне они дважды сыграли вничью (0:0 и 1:1), а вообще из четырёх предыдущих поединков три завершились мирным исходом. Так что лобовая ничья за 3.38 — вполне любопытный вариант для ординара.



Но для экспресса мы выберем ставку попроще. Логика простая: «Славия» в межсезонье сохранила основной костяк и определённо не будет испытывать проблем с сыгранностью. Кроме того, она уверенно чувствует себя на выезде. В чемпионате Беларуси-2019 команда набрала в гостях даже больше очков, чем дома.



А вот «Слуцк» в межсезонье потерял несколько футболистов основного состава, а главное — лишился основного спонсора. Слуцкий сахарорафинадный комбинат прекратил финансовую поддержку, из-за чего команду наверняка будут ждать проблемы. Настроение у игроков точно испорчено.



Потому мы бы отталкивались от гостей, благо что линия букмекеров позволяет. Даже классическая ставка Х2 идёт за крепкие 1.61. По желанию можно докупить тотал. Скажем, Х2 + тотал меньше 3.5 мяча оценена коэффициентом 1.94. Вполне симпатично.

Анализ и прогноз матча «Белшина» — «Минск» (22.03.2020)

Здесь уровень соперников разнится. «Белшина» — новичок Высшей лиги Беларуси, лишившаяся главного тренера и нескольких игроков основного состава, среди которых лучший бомбардир команды в минувшем сезоне. При этом найти вменяемые замены на трансферном рынке не вышло.

«Слуцк» — «Славия-Мозырь». Прогноз: уход спонсора подрежет крылья хозяевам Бело-синие находятся на пороге больших проблем, но бойкотировать матчи пока не планируют.

Потому «резиновые» почти наверняка будут бороться за выживание, а вот у «Минска» довольно крепкий состав. Забраться выше седьмого-восьмого места вряд ли удастся, но финиш в середине таблицы безо всяких осложнений и траты лишних нервов кажется посильной задачей.



На дистанции сезона «горожане» явно мощнее, однако в одном отдельно взятом матче всякое может случиться. Дело в том, что клуб из столицы Беларуси ужасающе редко набирает очки на чужом поле. В 15 матчах минувшего сезона удалось добыть лишь одну победу.



Кроме того, год назад команда очень долго набирала ход, первая победа пришла лишь в 11-м туре. Потому брать П2 за хороший коэффициент мы не рискнём, на своём поле «Белшина» способна упереться. Мы бы выбирали между Х2 за скромные 1.43 и ставкой «хозяева не забьют в первом тайме» за 1.60. С созиданием в контрольных матчах у них имелись большие проблемы.



Экспресс на матчи чемпионата Беларуси 22 марта с общим коэффициентом 2.58.



Выбор №1: «Славия» не проиграет за 1.61.



Выбор №2: «Белшина» не забьёт в первом тайме за 1.60.



Общий коэффициент = 2.58.