Русские, украинцы и остальной мир зарубятся в покер за $ 12.5 млн. Букмекеры дали прогноз

С текущим курсом доллара турнир превратится в мясорубку. На Белоруссию и Казахстан тоже можно ставить, но в них никто не верит.

22 марта в 20:00 мск стартует юбилейный онлайн-турнир в покер: Sunday Million. Гарантированный призовой фонд составляет $ 12.5 млн, а двое из участников получат не менее $ 1 млн. На итоги события принимают ставки букмекеры. Сначала мы разберёмся в правилах и условиях состязания, а затем обсудим предложения БК.

Юбилейный турнир Sunday Million 22 марта

Турнир Sunday Million проходит в Pokerstars каждое воскресенье, как нетрудно догадаться из названия. Состязанию исполняется 14 лет, поэтому организаторы приготовили рекордный призовой фонд — $ 12.5 млн. Чтобы вы не тянулись за калькулятором, это 975 553 750 рублей по официальному курсу ЦБ РФ на 21 марта.



Участие в турнире стоит $ 215, из которых $ 200 идут в призовой фонд, а 15$ — комиссия Pokerstars. Также попасть на состязание можно пройдя один из отборочных этапов, взнос в которые составляет от $ 0,90 до $ 55.



Турнир пройдёт в три дня. В течении суток со старта доступна поздняя регистрация и до пяти повторных входов за те же $ 215 в случае проигрыша.



Если число участников и повторных входов превысит 62 500, призовой фонд будет увеличиваться на $ 200 за каждую регистрацию и новую попытку.



Участники играют в техасский холдем и начинают с 20 тыс фишек при блайндах 50/100. Первый день турнира состоит из 18 уровней по 20 минут, второй из 32 уровней по 15 минут, а третий пройдёт до выявления победителя.

Кто выиграет юбилейный Sunday Million

Букмекеры отдают предпочтение европейским игрокам и не считают фаворитами американцев. Откуда победитель турнира:



· Европа: да за коэффициент 1.75, нет за 1.95.



· Южная Америка: да за 3.20, нет за 1.30.



· Азия: да за 3.20, нет за 1.30.



· Канада: да за 6.00, нет за 1.09.



· Россия: да за 8.00, нет за 1.05.



Шансы Южной Америки и Азии эксперты оценивают одинаково, но эти регионы состоят из нескольких стран. Сравнение отдельных государств выглядит не менее интересно.

Россия против Украины, Великобритании и Китая

Букмекеры предлагают отдельную линию на сравнение двух государств. Победителем считается тот, чей лучший игрок по итогам турнира обойдёт лидера соперника.



· Россия — Украина: Победа первой за коэффициент 1.40, выигрыш второй за 2.75.



· Россия — Великобритания: П1 за 2.10, П2 за 1.65.



· Россия — Китай: П1 за 1.75, П2 за 1.95.



· Россия — Канада: П1 за 2.40, П2 за 1.50.



· Россия — Белоруссия: П1 за 1.34, П2 за 3.00.



Эксперты считают россиян аутсайдерами в сравнении с представителями Великобритании и Канады, но фаворитами в соперничестве с игроками из Украины и Белоруссии.

Кто сыграет за финальным столом в Sunday Million

По правилам турнира, финальный стол рассчитан на девять человек. Аналитики пессимистично оценивают шансы игроков из России, Украины, Белоруссии и Казахстана попасть в топ-9:



· Россия: да за коэффициент 3.00, нет за 1.35.



· Украина: да за 4.50, нет за 1.18.



· Белоруссия: да за 15.00.



· Казахстан: да за 35.00

Сколько участников сыграют в юбилейном Sunday Million и какой будет призовой фонд

Выше мы упомянули, из $ 215 за участие или повторный вход $ 200 идут в призовой фонд. Меньше $ 12,5 млн эта сумма не станет, а увеличиться может.



Например, если количество участников и повторных входов в сумме составит 80 тыс, призовой фонд достигнет отметки $ 16 млн: 80 000 х 200.



Букмекеры выставили любопытную линию:

· Количество участников больше 70 тыс: да за коэффициент 2.15, нет за 1.65.



· Общий призовой фонд больше $ 15 млн: да за 2.15, нет за 1.65.

Потенциальные 70 тыс игроков дадут $ 14 млн в призовой фонд. А коэффициенты на 70 тыс участников и $ 15 млн одинаковые, неужели букмекеры ошиблись?



Всё дело в повторных входах. Если игрок вылетел и за 215$ возвращается в игру, количество участников остаётся прежним, а призовой фонд увеличивается.



Таким образом, букмекеры ожидают увидеть порядка 5 тыс. повторных входов.