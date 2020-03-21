Русские, украинцы и остальной мир зарубятся в покер за $ 12.5 млн. Букмекеры дали прогноз

22 марта в 20:00 мск стартует юбилейный онлайн-турнир в покер: Sunday Million. Гарантированный призовой фонд составляет $ 12.5 млн, а двое из участников получат не менее $ 1 млн. На итоги события принимают ставки букмекеры. Сначала мы разберёмся в правилах и условиях состязания, а затем обсудим предложения БК.
Юбилейный турнир Sunday Million 22 марта
Турнир Sunday Million проходит в Pokerstars каждое воскресенье, как нетрудно догадаться из названия. Состязанию исполняется 14 лет, поэтому организаторы приготовили рекордный призовой фонд — $ 12.5 млн. Чтобы вы не тянулись за калькулятором, это 975 553 750 рублей по официальному курсу ЦБ РФ на 21 марта.
Участие в турнире стоит $ 215, из которых $ 200 идут в призовой фонд, а 15$ — комиссия Pokerstars. Также попасть на состязание можно пройдя один из отборочных этапов, взнос в которые составляет от $ 0,90 до $ 55.
Турнир пройдёт в три дня. В течении суток со старта доступна поздняя регистрация и до пяти повторных входов за те же $ 215 в случае проигрыша.
Если число участников и повторных входов превысит 62 500, призовой фонд будет увеличиваться на $ 200 за каждую регистрацию и новую попытку.
Участники играют в техасский холдем и начинают с 20 тыс фишек при блайндах 50/100. Первый день турнира состоит из 18 уровней по 20 минут, второй из 32 уровней по 15 минут, а третий пройдёт до выявления победителя.
Кто выиграет юбилейный Sunday Million
Букмекеры отдают предпочтение европейским игрокам и не считают фаворитами американцев. Откуда победитель турнира:
· Европа: да за коэффициент 1.75, нет за 1.95.
· Южная Америка: да за 3.20, нет за 1.30.
· Азия: да за 3.20, нет за 1.30.
· Канада: да за 6.00, нет за 1.09.
· Россия: да за 8.00, нет за 1.05.
Шансы Южной Америки и Азии эксперты оценивают одинаково, но эти регионы состоят из нескольких стран. Сравнение отдельных государств выглядит не менее интересно.
Россия против Украины, Великобритании и Китая
Букмекеры предлагают отдельную линию на сравнение двух государств. Победителем считается тот, чей лучший игрок по итогам турнира обойдёт лидера соперника.
· Россия — Украина: Победа первой за коэффициент 1.40, выигрыш второй за 2.75.
· Россия — Великобритания: П1 за 2.10, П2 за 1.65.
· Россия — Китай: П1 за 1.75, П2 за 1.95.
· Россия — Канада: П1 за 2.40, П2 за 1.50.
· Россия — Белоруссия: П1 за 1.34, П2 за 3.00.
Эксперты считают россиян аутсайдерами в сравнении с представителями Великобритании и Канады, но фаворитами в соперничестве с игроками из Украины и Белоруссии.
Кто сыграет за финальным столом в Sunday Million
По правилам турнира, финальный стол рассчитан на девять человек. Аналитики пессимистично оценивают шансы игроков из России, Украины, Белоруссии и Казахстана попасть в топ-9:
· Россия: да за коэффициент 3.00, нет за 1.35.
· Украина: да за 4.50, нет за 1.18.
· Белоруссия: да за 15.00.
· Казахстан: да за 35.00
Сколько участников сыграют в юбилейном Sunday Million и какой будет призовой фонд
Выше мы упомянули, из $ 215 за участие или повторный вход $ 200 идут в призовой фонд. Меньше $ 12,5 млн эта сумма не станет, а увеличиться может.
Например, если количество участников и повторных входов в сумме составит 80 тыс, призовой фонд достигнет отметки $ 16 млн: 80 000 х 200.
Букмекеры выставили любопытную линию:
· Количество участников больше 70 тыс: да за коэффициент 2.15, нет за 1.65.
· Общий призовой фонд больше $ 15 млн: да за 2.15, нет за 1.65.
Потенциальные 70 тыс игроков дадут $ 14 млн в призовой фонд. А коэффициенты на 70 тыс участников и $ 15 млн одинаковые, неужели букмекеры ошиблись?
Всё дело в повторных входах. Если игрок вылетел и за 215$ возвращается в игру, количество участников остаётся прежним, а призовой фонд увеличивается.
Таким образом, букмекеры ожидают увидеть порядка 5 тыс. повторных входов.
- 21 марта 2020
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:44
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 20 марта 2020
-
19:48
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:36
-
10:00
- 19 марта 2020
-
21:35
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00