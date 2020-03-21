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«Шахтёр Солигорск» — «Неман», 22 марта 2020, прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

«Шахтёр С» — «Неман». Прогноз
Алексей Серяков
«Шахтёр С» — «Неман». Прогноз: «кроты» и гродненцы подарят хоккейному миру седьмой матч
Клуб из Солигорска находится в одной победе от выхода в финал.
Ставки / Прогнозы 0

В шестом матче 1/2 финала плей-офф чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» сыграет с «Неманом» 22 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет. Встреча начнётся в 18:00 мск. В ставках на матч «Шахтёр Солигорск» — «Неман» хозяева котируются с коэффициентом 2.29. Победу гостей букмекеры оценивают коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» — «Неман»

Букмекеры считают, что матч плей-офф чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» — «Неман» 22 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.10, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.77. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.68.

Прогноз и анализ матча «Шахтёр Солигорск» — «Неман» (22.03.2020)

Беларусь - Экстралига - плей-офф. 1/2 финала. 6-й матч
22 марта 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Шахтёр-Солигорск
Солигорск
Не начался
Неман
Гродно

Ожидалось, что эта пара будет наиболее интересной в полуфинале Кубка Президента. Так в итоге и получается. «Юность» спокойно и без лишних затрат переломила через колено «Динамо-Молодечно»: 4-1 в серии, при этом заключительный поединок вообще завершился со счётом 6:0.

А вот «Шахтёр» и «Неман» — близкие по уровню команды. Состав у гродненцев, пожалуй, немного помощнее, да и результаты в этом сезоне оказались лучше. Первое место в регулярном чемпионате против третьего, а на втором этапе — второе место против третьего.

Вот только в полуфинальной серии расклады полетели в пропасть. «Шахтёр» забрал два из трёх стартовых поединков, а потом вполне мог рассчитывать на победу в четвёртом матче. «Кроты» героически отыгрались с 1:3 и дошли до овертайма, но в дополнительное время пропустили уже на третьей минуте.

Пятая игра оказалась пропитана духом плей-офф. Плотный и боевой хоккей с обилием единоборств и удалений. На двоих соперники собрали аж 13 малых штрафов. Самое удивительное, что ни одной шайбы в большинстве зрители так и не увидели. Всё решилось в равных составах.

«Шахтёр» открыл счёт в дебюте, который хозяева откровенно проспали. Ошибка в своей зоне стала результативной. Затем «Неман» создал вполне достаточно моментов, чтобы отыграться, особенно во втором периоде. Но с реализацией возникли огромные проблемы, плюс вратарь Максим Малютин много выручал.

Вторую шайбу гости провели на 58-й минуте, когда соперник всеми силами пошёл вперёд. Третья залетела уже в пустые ворота (0:3). Теперь у гродненцев нет права на ошибку: нужно любой ценой забирать шестую встречу на чужом льду, иначе сезон для них завершится.

Не будем мудрить и проверим итоговую победу «Немана» за коэффициент 2.11. Состав у гостей никак не хуже, а «Шахтёр» в предыдущие годы часто давал слабину в решающие моменты. Опыта у гродненцев предостаточно, золото чемпионатов страны в 2017 и 2018 годах не даст соврать. Трудно поверить, что они так просто отпустят «кротов».

Прогноз и ставки на матч «Шахтёр Солигорск» — «Неман»

«Шахтёр» выиграл предыдущий матч в Гродно и вернул себе лидерство в серии. Теперь у «Немана» нет права на ошибку — в случае поражения они закончат сезон. Проверим итоговую победу гостей за коэффициент 2.11. Состав у них чуть сильнее, проблем с мотивацией и опытом нет. А «кроты» в последние годы часто сыпались в ключевые моменты.

Ставка: итоговая победа «Немана» за 2.11.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: vk.com/hcshahterby

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