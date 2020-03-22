Ставки и прогнозы на 22 марта: на какие матчи ставить в футболе, хоккее и киберспорте

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 22 марта.

На что ставить в футболе 22 марта

Разумеется, основное внимание по-прежнему приковано к чемпионату Беларуси. Первый тур Высшей лиги получается необычайно богатым на сюрпризы. Программа стартового тура завершится в воскресенье двумя матчами команд, которые не претендуют на места в еврокубках.



В 14:00 мск в Слуцке состоится матч “Слуцк” — “Славия-Мозырь”, а в 16:00 мск в Бобруйске прозвучит стартовый свисток в игре “Белшина” — “Минск”. Больше в Европе никакого профессионального футбола в воскресенье не будет, так что Беларусь снова соберёт все сливки.



Из остальных турниров стоит выделить четыре матча в чемпионате Анголы, все они начнутся в 17:00 мск. Также состоится полуфинальная встреча Кубка Гонконга между “Тай По” и “Гуанчжоу Фули” (старт запланирован на 9:30 мск). Продолжается чемпионат Гондураса, но там поединки стартуют между 23:55 и 01:00 мск.



Пять игр состоятся в чемпионате Малави (начало — в 15:30 мск), одна — в чемпионате Бутана (15:00 мск), две — в чемпионате Бургунди (14:30 мск и 17:00 мск). В ночь на 23 марта состоится одна встреча в Никарагуа (3:00 мск). Вам, гурманы!

Матчи по хоккею для ставок 22 марта

Здесь вариантов нет: только Беларусь, только хардкор. В 18:00 мск стартует шестой матч полуфинала чемпионата страны между солигорским “Шахтёром” и “Неманом” из Гродно. На данный момент “Шахтёр” ведёт в серии со счётом 3-2, в случае победы он пробьётся в финал.



Также букмекеры предлагают ставки на серию любительских турниров в Беларуси. Среди них — чемпионат Минска среди любителей, открытый чемпионат ЛХЛ и Единая хоккейная лига.

На что ещё ставить 22 марта

Турнир претендентов по шахматам проходит в Екатеринбурге, матчи стартуют не ранее 14:00 мск. Аниш Гири сыграет с Фабианом Каруаной, Александр Грищук — с Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко — с Матье Вашье-Лавграв, а Ян Непомнящий — с Ван Хао.



Два ранних для европейской части России матча состоятся в чемпионате Австралии по регби: “Вест Тайгерс” встретится с “Ньюкасл Найтс” (8:15 мск), а “Голд-Кост Титанс” сыграет с “Парраматта Илс” (10:15 мск).



Кроме того, букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.



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