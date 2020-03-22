Статистический прогноз с коэффициентом 2.46: «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед»

В матче 24-го тура чемпионата Австралии «Перт Глори» примет «Вестерн Юнайтед» 23 марта. Начало встречи — в 13:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Перт Глори» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех «Вестерн Юнайтед» оценён букмекерами коэффициентом 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Австралии «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Австралии 23 марта «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.66, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30.

Анализ и прогноз матча «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед» (23.03.2020)

В чемпионате Австралии играют без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса с 15 марта. До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по четыре-шесть матчей. Разница связана с тем, что в турнире принимает участие всего 11 клубов.



Из-за нечётного количества кому-то приходится пропускать каждый тур. Дальше стартует плей-офф, перед которым решение о проведении встреч без зрителей могут пересмотреть в случае благоприятной обстановки. Тогда болельщики вернутся на трибуны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Австралии

Соперники соседствуют в турнирной таблице, решая одни и те же задачи с сопоставимой степенью успеха. На данный момент «Перт Глори» находится на пятой строчке, набрав 31 очко в 20 матчах. «Вестерн Юнайтед» имеет в активе 27 баллов при том же количестве игр, занимая шестую позицию.



В плей-офф чемпионата Австралии попадают шесть команд: две лучшие по итогам регулярного чемпионата стартуют с полуфинала, а третьи-шестые клубы разыграют ещё две путёвки в четвертьфиналах. «Сидней» далеко ушёл и вряд ли упустит лидерство, а вот побороться за второе место «Перт Глори» ещё может.

Форма команд

Хозяева ещё совсем недавно чувствовали себя гораздо увереннее, однако в последний месяц результаты сильно просели. В четырёх предыдущих поединках удалось набрать всего два очка.



Команда зацепила две ничьи с сильными соперниками — 1:1 с «Брисбен Роар» и 0:0 с «Сиднеем». А вот «Ньюкасл Джетс» (1:2) и «Мельбурн Сити» (2:3) уступила.



«Вестерн Юнайтед», напротив, уже преодолел небольшой кризис и одержал две победы подряд. Обе получились крайне яркими: 6:2 над худшим клубом А-лиги «Сентрал Кост Маринерс» и 5:1 над крепкой «Аделаидой Юнайтед». Разгромить в гостях прямого конкурента за попадание в плей-офф всегда приятно.

Личные встречи

«Вестерн Юнайтед» только дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Австралии, а потому соперники успели пересечься лишь однажды. Случилось это на самом старте сезона, во втором туре. 19 октября на выезде «Перт Глори» едва ушёл от поражения (1:1). Оба гола были забиты после перерыва: хозяева отличились на 49-й минуте, гости сравняли счёт на 76-й.

Ставки на тоталы и голы

Результативность у обеих команд вполне нормальная по меркам чемпионата Австралии — около трёх голов в среднем за игру с их участием. Забивают команды примерно поровну, вот только «Вестерн Юнайтед» чуть больше пропускает (разница голов 34:28, у «Перт Глори» 35:22).



В двух предыдущих матчах с участием гостей было забито 15 мячей, а ставка «обе забьют» проходила в пяти из шести последних встреч «Перт Глори». В общем, предпосылок для низового поединка немного. Голы в обе стороны идут за нестыдный коэффициент 1.68, тотал больше 2.5 мяча оценён на том же уровне (1.66).

Прогноз и ставки на матч «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед»

Линия перекошена в сторону хозяев. Букмекеры дают 1.56 на П1, хотя в четырёх предыдущих турах «Перт Глори» набрал всего два очка (соперники были крепкие, но и гости сейчас находятся в зоне плей-офф). Самый очевидный вариант — отталкиваться от «Вестерн Юнайтед». Х2 идёт за мощный коэффициент 2.46, вариант попроще — П2 с форой (+1) за 1.93.

Ставка №1: обе забьют за 1.68.



Ставка №2: «Вестерн Юнайтед» не проиграет за 2.46.



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