Статистический прогноз: «Манагуа» — «Хувентус», ставка на дерби в чемпионате Никарагуа

В матче 10 тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 23 марта «Манагуа» примет «Хувентус». Начало игры — в 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Манагуа» — «Хувентус»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Никарагуа 23 марта «Манагуа» — «Хувентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.01. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.

Анализ и прогноз матча «Манагуа» — «Хувентус» (23.03.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя накануне здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже девять туров. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Манагуа» занимает вторую строчку, имея в активе 19 очков. Отставание от лидирующего «Дирьянхена» минимально, а ближайшие преследователи находятся минимум в двух баллах.

«Шахтёр С» — «Неман». Прогноз: «кроты» и гродненцы подарят хоккейному миру седьмой матч Клуб из Солигорска находится в одной победе от выхода в финал.

Положение «Хувентуса» не столь радужное: седьмое место среди десяти участников, 10 очков в девяти поединках. Впрочем, плотность в середине турнирной таблицы высокая, а до окончания регулярного чемпионата ещё целых девять матчей. Возможности подняться ещё будут.

Форма команд

Гости в полном порядке: в семи последних матчах они потерпели всего одно поражение. Правда, три игры из семи состоялись в рамках Кубка Никарагуа. Если брать только чемпионат страны, результаты особенно не изменятся: одно поражение в шести встречах. И самое главное — за это время команда пропустила лишь дважды.



А в четырёх последних случаях вообще оставила ворота в неприкосновенности. Надо сказать, что чемпионат Никарагуа в принципе не отличается особой результативностью, низы здесь случаются заметно чаще. И всё же четыре поединка подряд на ноль — это как минимум заслуживает внимания.

«Белшина» — «Минск». Прогноз: скучное завершение богатого на сенсации тура «Белшина» будет бороться за выживание, а «Минск» очень плох на выезде.

«Манагуа» тоже на ходу: три победы в четырёх матчах (один из них — в Кубке). На своём поле в Клаусуре результат и вовсе стопроцентный — девять очков из девяти возможных при разнице мячей 8:2. Именно поэтому букмекеры дают на П1 скромный коэффициент 1.60, хотя гости в последнее время практически не пропускают.

Личные встречи

«Хувентус» не выигрывал у соседа по столице Никарагуа с марта 2018 года, хотя с тех пор команды пересекались целых девять раз. В то же время ему удалось зацепить четыре ничьих, две из которых — на чужом поле. Тем не менее преимущество хозяев не вызывает сомнений. Они стабильно забивают свои 1-2 гола, чего хватает для набора очков.

Ставки на тоталы и голы

«Хувентус», как уже было сказано, в последнее время вообще перестал пропускать. Проблема только одна: «Манагуа» — самая результативная команда чемпионата Никарагуа. Любопытно другое — в девяти из десяти предыдущих очных встреч проходила ставка «обе забьют», что для низового турнира огромная редкость. Букмекеры дают на «обе забьют» 1.77. При желании можно поднять коэффициент, взяв 1Х + обе забьют за 2.11.

Прогноз и ставки на матч «Манагуа» — «Хувентус»

Хозяева сильнее, в девяти предыдущих дерби они не проигрывали. Здесь и начинается самое любопытное: в девяти из десяти последних поединков забивали обе команды. 1Х + обе забьют идёт у букмекеров за 2.11, хотя этот вариант проходил в восьми предыдущих очных встречах из девяти. С точки зрения статистики ставка смотрится шикарно.



Ставка: обе забьют и «Манагуа» не проиграет за 2.11.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звездами спорта — и бонусы букмекеров.