Экспресс на чемпионат Австралии 23 марта: берём коэффициент 2.72 на матчи понедельника

Великолепный чемпионат Беларуси на время уходит в тень, пришло время Австралии.

В матчах чемпионата Австралии 23 марта «Ньюкасл Джетс» сыграет с «Мельбурн Сити»‎‎, а «Перт Глори» примет «Вестерн Юнайтед». Встреча в Ньюкасле начнётся в 11:30 мск, а игра в Перте стартует в 13:30 мск. Букмекеры считают фаворитом «Мельбурн Сити» и «Перт Глори».

Прогноз и анализ матча «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити» (23.03.2020)

Встреча команд с разных полюсов турнирной таблицы, хотя не всё так однозначно. «Мельбурн Сити» набрал 40 очков в 22 матчах и занимает вторую строчку. Для прямого попадания в полуфинал плей-офф австралийской А-лиги достаточно попасть в топ-2. Шансы хорошие, но расслабляться нельзя — преследователи близко.

«Ньюкасл Джетс» провалил декабрь и январь, выдав серию из девяти матчей без побед. На данный момент команда занимает лишь девятую строчку среди 11 участников: 21 очко в 21 игре. Отставание от зоны плей-офф (для попадания в четвертьфинал нужно финишировать в топ-6) — шесть баллов при одном «лишнем» поединке.

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Иными словами, ситуация на грани, ведь до окончания первенства осталось всего пять матчей. Справедливости ради, в последнее время «Джетс» взялись за ум: три победы, три ничьих и всего одно поражение в семи предыдущих встречах. Единственная неудача состоялась в гостях у крепкого «Брисбен Роар» (0:1).

«Мельбурн» своё дело знает, 10 очков в четырёх предыдущих турах при разнице голов 9:5. Проблем с результативностью у «горожан» нет, статистика очных встреч тоже на их стороне: четыре победы в пяти последних играх. Если брать только национальное первенство, то в восьми из девяти случаев «Мельбурн» забивал как минимум два гола.

От этого и будем отталкиваться, благо что защита у «Ньюкасла» одна из худших во всём чемпионате. Вариант попроще — Х2 за коэффициент 1.43. Ставки посмелее — ИТБ 1.5 мяча «Сити» за 1.93 и гол гостей в первом тайме за 1.80. 24 из 41 мячей в сезоне «горожане» забили до перерыва.

Анализ и прогноз матча «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед» (23.03.2020)

Тут ситуация чуточку интереснее. Соперники находятся рядом в турнирной таблице и борются за попадание в зону плей-офф. Допрыгнуть до топ-2 и напрямую заскочить в полуфинал им не удастся, а вот шансы финишировать в топ-6 вполне крепкие и у тех, и у других.

«Перт Глори» ещё месяц назад всерьёз претендовал на вторую строчку в чемпионате Австралии, однако в четырёх предыдущих поединках остался без побед и набрал всего два очка. Справедливости ради, там и соперники были крепкие — три клуба из топ-4 и встрепенувшийся «Ньюкасл».

Статистический прогноз с коэффициентом 2.46: «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед» Две ставки на матч чемпионата Австралии, который выходит на первый план из-за коронавируса.

«Вестерн Юнайтед» тем временем одержал две победы подряд с общим счётом 11:3. 6:2 над абсолютно худшей командой А-лиги «Сентрал Кост Маринерс» вряд ли кого-то удивили, а вот 5:1 в гостях у прямого конкурента «Аделаиды Юнайтед» — это уже серьёзно. Похоже, гости так просто «Перт Глори» не отпустят.

Возьмём гол «Вестерн Юнайтед» за 1.51. С результативностью у них в последнее время полнейший порядок, проблем с уверенностью в своих силах на фоне двух ярких побед возникнуть не должно. А «Перт Глори» пропускал в пяти из шести последних поединков.

Экспресс на матчи чемпионата Австралии 23 марта с общим коэффициентом 2.72.

Выбор №1: гол «Мельбурн Сити» в первом тайме за 1.80.

Выбор №2: «Вестерн Юнайтед» забьёт за 1.51.

Общий коэффициент = 2.72.