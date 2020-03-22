Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Когда бой, кто победит, прогноз на UFC 249

18 апреля 2020 года состоится долгожданный бой в лёгком весе UFC между Хабибом Нурмагомедовым (Россия, 28-0-0) и Тони Фергюсоном (США, 25-3-0). Букмекеры считают явным фаворитом боя Хабиба: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.31.

Хабиб — Фергюсон: состоится ли бой, решение UFC

Похоже, с пятой попытки этот бой всё же состоится, хотя всё по-прежнему может полететь в пропасть. Сперва президент UFC Дэйна Уайт уверял, что поединок Нурмагомедов — Фергюсон пройдёт в запланированный день, несмотря на угрозу распространения коронавируса.



Спустя полторы недели Уайт уже не был столь уверен: он признал, что ситуация меняется стремительно, но отметил, что постарается сделать всё возможное. И вот наконец сегодня UFC подтвердила, что Хабиб и Тони Фергюсон действительно выйдут в октагон 18 апреля.



Желание организации провести бой вполне объяснимо. Коронавирус уже давно всем надоел, новостями об отмене очередного турнира никого не удивить, а смотреть любителям спорта практически нечего. Дефицит достойных событий беспрецедентен: пока не остановлены соревнования в Беларуси, плюс есть несколько экзотических стран вроде Австралии, Анголы, Никарагуа и Бургунди, где также продолжают играть.



На таком фоне любой вменяемый ивент обречён на повышенный интерес публики, поскольку конкуренции просто не будет. Тем более если это по-настоящему большой бой, как в случае с Нурмагомедовым и Фергюсоном. Огромное количество проданных PPV и внушительная прибыль гарантированы.

Где и когда состоится бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон

На пути к большим деньгам осталось решить несколько проблем. Основная из них — место проведения поединка. Ну и сопутствующие организационные вопросы, разумеется. На данный момент неизвестно, где состоится бой. Изначально он должен был пройти в Бруклине, но у коронавируса оказались на этот счёт иные планы.



Затем появилась информация о Лас-Вегасе, однако власти штата запретили проводить турнир UFC 249. Теперь Дэйне Уайту придётся искать другое место. Почти наверняка поединок состоится за пределами США. В запасе есть четыре недели, этого вполне достаточно для нахождения оптимального варианта.

Анализ боя Хабиб — Тони Фергюсон

Предыдущие соперники Орла уступают Тони Фергюсону: Дастин Порье и Конор Макрегор не смогли справиться с Нурмагомедовым, а откровенно средненький Эл Яквинта изначально рассматривался исключительно в роли жертвы. Американец — совсем другое дело.



Фергюсон идёт на серии из 12 побед, предыдущее поражение он потерпел ещё в 2012 году от Майкла Джонсона единогласным решением судей. Американец агрессивен, не имеет проблем с выносливостью, характером и хладнокровием. Он хорошо держит удар и обладает хорошей техникой, но для Нурмагомедова этого может оказаться недостаточно.



Букмекеры в Тони не верят. Достаточно сказать, что победа Хабиба идёт у букмекеров за 1.31 (примерно 70% вероятности), а успех Тони оценён коэффициентом 3.34 (около 30%). При этом котировки практически не изменились с момента первого объявления боя — ещё в конце 2019 года на победу бойца из России давали в районе 1.30-1.35.



Хабиб — тот самый лом, против которого нет приёма. Нетрудно догадаться, что рано или поздно он пройдёт в ноги и выйдет на удушающий. Но никто ничего не может с этим поделать. Фергюсон хорош в партере, но не на фоне Орла. Скорее всего, россиянин стабильно будет наносить удары сверху и одержит итоговую победу. Либо удушающим после середины боя, либо решением судей.

Прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон

Найти противоядие к стилю Нурмагомедова пока ни у кого не получилось: рано или поздно он пройдёт в ноги и выйдет на удушающий. Фергюсон хорош в партере, но до уровня Хабиба определённо не дотягивает. Скорее всего, россиянин будет наносить удары сверху и одержит итоговую победу. Либо удушающим после середины боя, либо решением судей.



Ставка: победа Хабиба над Фергюсоном за 1.31.