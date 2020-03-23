Ставки и прогнозы на 23 марта: на какие матчи ставить в футболе, хоккее и шахматах

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 23 марта.
На что ставить в футболе 23 марта
Первый тур чемпионата Беларуси триумфально завершён, а в остальной Европе больше никто среди профессионалов не играет. Потому вариант можно найти только один — чемпионат Австралии.
В австралийской А-лиге будут сыгран всего один матч, зато в довольно удобное для российских любителей футбола время. В 11:30 мск стартует игра «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити». Изначально на 13:30 мск планировался старт поединка «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед», но в итоге он оказался перенесён.
Матчи по хоккею для ставок 23 марта
Здесь всё ещё печальнее, ни одного матча с участием профессиональных команд нет. Накануне состоялась шестая встреча полуфинала чемпионата Беларуси между солигорским «Шахтёром» и «Неманом», в понедельник турнир берёт паузу, поскольку «Юность» разобралась с «Динамо-Молодечно» в пяти поединках и готовится к финалу.
Можно поставить на несколько любительских лиг. В России это шорт-хоккей, который называется так из-за усечённого формата: команды играют три периода по 10 минут. В Беларуси продолжится чемпионат Минска среди любителей, матчи начинаются вечером — между 20:00 и 22:30 мск.
На что ещё ставить 23 марта
Турнир претендентов по шахматам проходит в Екатеринбурге, матчи стартуют не ранее 14:00 мск. Александр Грищук сыграет с Фабианом Каруаной, Ян Непомнящий — с Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко — с Анишем Гири, а Ван Хао — с Максимом Вашье-Лагравом.
Любители баскетбола могут поставить на матчи Невской лиги и МЛБЛ. Также будет сыграно три матча в чемпионате Таджикистана: один из них начнётся в 8:00 мск, второй — 8:45 мск, а третий — в 11:30 мск. Заключительный вариант — российская Лига Про по баскетболу 3х3, в ней пройдёт четыре встречи.
Есть и ещё один вариант для совсем уж отчаявшихся — в 11:00 стартует матч чемпионата Индии по крикету, в котором сойдутся «Адванс Баланс Райдерс» и «Плас Инфинити Тайгерс».
Кроме того, букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.
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