Зайон ворвался в НБА, но не станет лучшим новичком года. Пройти мимо Моранта нельзя

Из-за коронавируса сезон в НБА подвешен на неопределённый срок. С момента последнего сыгранного матча прошло уже 10 суток: лига прорабатывает варианты, а звёздные баскетболисты от скуки атакуют TikTok. Самое время подвести промежуточные итоги и определить, кто на данный момент заслужил индивидуальные награды больше остальных. Начнём с новичка года.

Владимир Прокофьев: Когда мы говорим об индивидуальных наградах, нужно определить критерии выбора. На мой взгляд, на лучшего новичка должен претендовать лидер команды, внесший весомый вклад в достижения своего коллектива.

На бумаге у нас два варианта: Зайон Уильямсон из «Нью-Орлеан Пеликанс» и Джа Морант из «Мемфис Гриззлиз». Но если награду вручать прямо сейчас, то всё предельно очевидно. Перед стартом сезона букмекеры давали 1.55 на победу Зайона, 4.50 — на Моранта и 7.00 — на Ар Джей Барретта из «Никс».

Последний довольно быстро отвалился от борьбы за награду. Он получает огромное количество игрового времени, стабильно выходит в стартовой пятёрке и выглядит вполне недурно для 19 лет. Но на фоне конкурентов это совсем не впечатляет. 14 очков, 5 подборов и 2,6 передачи за обитающий на дне «Нью-Йорк» — маловато будет.

Алексей Серяков: Зайон вызывал гигантский интерес у прессы задолго до первого матча в НБА. Когда этот первый матч всё же состоялся, стало понятно: Уильямсон действительно заслуживал полученного хайпа (эпизодами граничившего с натуральной истерией). Справедливости ради, он попал в максимально комфортные условия.

«Нью-Орлеан» после обмена Энтони Дэвиса и получения первого пика на драфте начал строиться вокруг Зайона, что вполне логично. Новичок попал в слабую команду, которая заточена именно под него. Максимальная нагрузка в атаке, мяч практически в каждом владении. Никаких признанных звёзд тут нет, а потому бороться за статус примы не с кем.

Джру Холидэй скоро разменяет четвёртый десяток, но он всегда был дополняющей звездой, а не альфа-самцом. Брэндон Ингрэм и Лонзо Болл — молодые и однозначно талантливые исполнители с рядом пробелов, которые стали разменными монетами в сделке с Энтони Дэвисом.

Им тоже нужно многое доказывать: Зо постепенно улучшил дальний бросок, а Ингрэм показал, что способен справиться с ролью первой-второй атакующей опции.

Болл — один из лучших разыгрывающих НБА в раннем нападении, его аллей-упы на Уильямсона уже успел оценить каждый, кто посмотрел хотя бы пару матчей НОП. А сам по себе стиль игры команды идеально подходит молодым баскетболистам: невероятно высокий темп с обилием раннего нападения.

Бежать Зайон, Ингрэм и Болл умеют замечательно, а Элвина Джентри можно критиковать за что угодно, но только не за отсутствие зрелищности. Его команды всегда старались убегать в быстрые отрывы и отвергали вязкий баскетбол.

«Пеликанс» — вторые в НБА по количеству владений в нынешнем сезоне, никаких проблем с пространством и местом для разбега у Уильямсона нет. Это помогает ему штамповать по 20+ очков за встречу с первых же дней в лиге.

Прокофьев: Но есть проблема. Первый номер драфта-2019 долго лечился и дебютировал только во второй половине января. Он успел провести лишь 19 из 64 возможных матчей за «Пеликанс» в текущем сезоне. Сделал это хорошо, местами даже великолепно, ведь стартовать в НБА после довольно продолжительного восстановления непросто.

Побил несколько рекордов для новичков, набирал в каждом матче как минимум 14 очков, а в трёх случаях даже преодолел тридцатку. Уильямсон выдаёт линейку 23,6 очка + 6,8 подбора + 2,2 передачи при точности в 58,9% с игры, но восходящая звезда «Нью-Орлеана» отыграла меньше трети от всех встреч своей команды. Коротко оценить впечатление можно примерно так: очень хорошо, но мало.

Даже если НБА решит полностью доиграть регулярный чемпионат и Зайон не пропустит ни одной из оставшихся встреч, то наберёт в сумме 37 матчей. Это всё равно меньше половины от марафона из 82 игр. Вроде бы в его пользу говорят результаты НОП, которые действительно улучшились после выхода первого номера. Но не всё так очевидно.

Да, с Зайоном «Пеликанс» добились баланса 10-9 и включились в борьбу за плей-офф. Вот только из десятка обыгранных команд только две имеют от 50% побед в нынешнем сезоне. То есть «Нью-Орлеан» с Уильямсоном раскатывал себе равных и аутсайдеров, уступая практически всем грандам. Потому переоценивать фактор Зайона не стоит.

Серяков: Фактически вариант у Уильямсона только один: НБА возобновит сезон и проведёт все 82 матча, сам он продолжит демонстрировать яркую и результативную игру, а «Нью-Орлеан» выбьет «Мемфис» из зоны плей-офф. На данный момент отставание не столь большое: у «Гриззлиз» 32 победы и 33 поражения, у НОП — 28-36.

При любых других раскладах шансы кажутся скромными даже с учётом очевидной любви журналистов. 30-35 крутых матчей могло бы хватить в менее урожайный год: скажем, в 2014 году «новичка года» получил Майкл Картер-Уильямс (сейчас выходит со скамейки в скромном «Орландо»), а в 2017 — выбранный во втором раунде Малкольм Брогдон, выдававший линейку 10+4+3.

Вот только на этот раз с конкуренцией нет ни малейших проблем. Морант действительно проводит очень бодрый сезон и совсем не напоминает новичка. Ни на площадке, ни за её пределами. Пройти мимо такого исполнителя невероятно сложно даже с учётом убойных цифр Зайона.

Прокофьев: На самом деле, статистика у Моранта несколько скромнее: 17,6 очка + 6,9 передачи + 3,5 подбора при 49,1% в поле. Однако куда важнее другое. «Мемфис» идёт в зоне плей-офф, а Джа сыграл в 59 из 65 матчей своей команды и стал безоговорочным лидером. При этом он действительно оказывает огромное влияние на результат.

Достаточно сказать, что в шести встречах без Моранта «Гриззлиз» потерпели пять поражений при одной-единственной победе. С Джа у «Мемфиса» вообще положительный баланс — солидные 31-28. Ну и великолепные шансы на попадание в плей-офф. С учётом вероятного сокращения количества матчей в регулярном чемпионате, выбить «мишек» из топ-8 будет сложно.

И ещё момент — Зайон не лидирует в «Пеликанс» ни в одной из пяти основных категорий: долго исполнявший первую скрипку Ингрэм в среднем набирает больше очков, а по подборам впереди Фэйворс и Харт. Морант тем временем лучший в «Мемфисе» как по результативности, так и по передачам.

На данный момент Уильямсон скорее парень для различных видеонарезок в социальных сетях, нежели полноценный лидер. Зато Морант пришёл в лигу с менталитетом победителя. Один выглядит добрым толстячком с суперспособностями, а другой не признаёт авторитетов в свои 20 лет.

У Зайона всё впереди, сомневаться в его потенциале не приходится, но награду новичку года получит Джа. За отсутствие травм, стабильность и спортивную злость.

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