‎«Неман» — «Шахтёр С»‎. Прогноз: убойный седьмой матч в Беларуси для хоккейных гурманов

Гродненцы спаслись в шестом матче на выезде, теперь всё решится на их льду.

В седьмом матче 1/2 финала плей-офф чемпионата Беларуси «Неман» сыграет с «Шахтёром» из Солигорска‎‎ 24 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Шахтёр Солигорск»‎ — «Неман» хозяева котируются с коэффициентом 2.40. Победу гостей букмекеры оценивают коэффициентом 2.62.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси ‎«Неман» — «Шахтёр Солигорск»

Букмекеры считают, что матч плей-офф чемпионата Беларуси ‎«Неман» — «Шахтёр Солигорск» 24 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.00, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.80. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.00.

Прогноз и анализ матча ‎«Неман» — «Шахтёр Солигорск» (24.03.2020)

Уйти от седьмого матча к радости любителей хоккея со всего мира всё же не удалось, хотя возможности имелись. «Неман» вышел на шестую игру при счёте 2-3, то есть не имел права на ошибку. И пропустил уже на шестой минуте. Оказаться в положении догоняющего на выезде всегда неприятно.

Гродненцы перетерпели очень неприятные минуты. Достаточно сказать, что в первом периоде они получили четыре малых штрафа. Неудивительно, что шайба практически не покидала их зону. Хозяева схватили первое удаление только в третьем периоде, соперник к тому моменту уже пять раз посещал штрафной бокс.

Собственно, первую шайбу «Шахтёр» забросил в формате «пять-на-три». До выхода четвёртого полевого игрока оставалось девять секунд. В стартовые периоды преимущество клуба из Солигорска не вызывало сомнений: эпизодами они буквально висели на чужих воротах, создавая момент за моментом.

Но с реализацией как-то совсем не задалось. Было упущено несколько замечательных возможностей, плюс великолепно действовал вратарь Виталий Трус. Кроме того, «Неман» сумел быстро отыграться. Чуть ли не первая вылазка к чужим воротам закончилась точным броском Александра Малявко.

Дальше последовало наказание за расточительность. «Кроты» продолжали транжирить моменты, а в третьем периоде «Неман» завладел инициативой и смотрелся интереснее. До конца основного времени отличиться не получилось (хотя пара-тройка шансов имелась), а за 27 секунд до сирены Василий Филяев отправился в штрафной бокс.

На этом всё и кончилось. Гостям хватило 19 секунд с начала овертайма, чтобы закончить игру: так быстро в дополнительное время в плей-офф чемпионата Беларуси ещё не забивали. 2:1 ОТ в шестом матче, 3-3 в серии и седьмая игра, которая обещает превратиться в натуральную бойню.

В первую очередь можно проверить ТМ 8.5 малых штрафов за мощный коэффициент 2.36. Логика предельно простая: неоправданные удаления — самый короткий путь к поражению в седьмом матче и вылету из Кубка Президента. Тренеры наверняка попросят хоккеистов играть максимально корректно.

Команды действительно достойны друг друга, так что всё решат детали. Вот только трудно отделаться от ощущения, что наилучшую возможность для выхода в финал «Шахтёр» уже упустил. Клуб из Солигорска вёл в серии 2-1 и имел отличные шансы забрать четвёртый матч, но не дожал оппонента. Затем отдал овертайм при 3-2 в серии на своём льду.

Забрать седьмую встречу опытный «Неман» (два чемпионства за три последних сезона) просто так не позволит, а «кроты» в последние годы часто давали слабину в ключевые моменты. Кроме того, их главный тренер Юрий Файков на пресс-конференции после шестого поединка несколько раз сорвался на журналистов после самых обычных вопросов. Зачастую подобная нервозность передаётся игрокам.

Прогноз и ставки на матч ‎«Неман» — «Шахтёр Солигорск»

«Неман» выстоял в Солигорске и забрал шестой матч, несмотря на огромное количество удалений. После такого гродненцам уже ничего не страшно, тем более на своём льду. Тренер «Шахтёра» сорвался на журналистов после шестой игры, а ведь нервозность часто передаётся хоккеистам. На наш взгляд, шансы «Немана» выйти в финал всё же повыше.

Ставка №1: ТМ 8.5 малых штрафов за 2.36.

Ставка №2: победа «Немана» за 2.40.