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Ставки на спорт сегодня, 24 марта, прогнозы на футбол, расписание

Ставки и прогнозы на 24 марта
Пётр Кондаков
Ставки и прогнозы на 24 марта: на какие матчи ставить в футболе и хоккее
Хоккей спасёт день для игроков.
Ставки / Прогнозы 0

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Вторник вряд ли порадует широтой линии, но если очень захотеть, то ставку на спорт сделать можно. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 24 марта.

На что ставить в футболе 24 марта

Любителей ставок на футбол день однозначно не порадует. Из профессиональных матчей можно сделать ставки только на два матча чемпионата Мьянмы. Такая вот экзотика. Матчи начнутся в 12:30 мск.

Кроме того, можно поставить на матчи любительской лиги АФЛ в Беларуси.

На что ставить в хоккее 24 марта

Главный матч всего дня для мира ставок – решающая, седьмая игра серии 1/2 финала белорусской Экстралиги «Неман» — «Шахтёр». Игра начнётся в 19:30 мск и наверняка привлечёт к себе внимание зрителей со всего мира.

‎«Неман» — «Шахтёр С»‎. Прогноз: убойный седьмой матч в Беларуси для хоккейных гурманов
Гродненцы спаслись в шестом матче на выезде, теперь всё решится на их льду.

В Беларуси можно также сделать ставку на матчи чемпионата Минска среди любителей. На 24 марта запланированы две встречи – в 20:10 и в 22:10.

Есть в линии и шорт-хоккей из России. В Твери пройдёт сразу 12 матчей. В Ночной лиге пройдёт по 2 матча в Томске и Перми.

На что ещё ставить 24 марта

В баскетболе можно будет сделать ставки на матчи МЛБЛ. В волейболе в разгаре чемпионат Санкт-Петербурга в лигах Лайт и Медиум. В теннисе в России играют турниры Лиги Про. Всё это любительские соревнования.

Множество любительских матчей пройдёт в рамках турниров по настольному теннису в России и на Украине.

Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

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