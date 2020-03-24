Ставки и прогнозы на 24 марта: на какие матчи ставить в футболе и хоккее

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Вторник вряд ли порадует широтой линии, но если очень захотеть, то ставку на спорт сделать можно. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 24 марта.

На что ставить в футболе 24 марта

Любителей ставок на футбол день однозначно не порадует. Из профессиональных матчей можно сделать ставки только на два матча чемпионата Мьянмы. Такая вот экзотика. Матчи начнутся в 12:30 мск.

Кроме того, можно поставить на матчи любительской лиги АФЛ в Беларуси.

На что ставить в хоккее 24 марта

Главный матч всего дня для мира ставок – решающая, седьмая игра серии 1/2 финала белорусской Экстралиги «Неман» — «Шахтёр». Игра начнётся в 19:30 мск и наверняка привлечёт к себе внимание зрителей со всего мира.

‎«Неман» — «Шахтёр С»‎. Прогноз: убойный седьмой матч в Беларуси для хоккейных гурманов Гродненцы спаслись в шестом матче на выезде, теперь всё решится на их льду.

В Беларуси можно также сделать ставку на матчи чемпионата Минска среди любителей. На 24 марта запланированы две встречи – в 20:10 и в 22:10.

Есть в линии и шорт-хоккей из России. В Твери пройдёт сразу 12 матчей. В Ночной лиге пройдёт по 2 матча в Томске и Перми.

На что ещё ставить 24 марта

В баскетболе можно будет сделать ставки на матчи МЛБЛ. В волейболе в разгаре чемпионат Санкт-Петербурга в лигах Лайт и Медиум. В теннисе в России играют турниры Лиги Про. Всё это любительские соревнования.

Множество любительских матчей пройдёт в рамках турниров по настольному теннису в России и на Украине.

Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

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