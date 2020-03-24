Месси или Роналду: кто забьёт первым после карантина?

Почти весь мировой футбол на карантине (чемпионат Беларуси – исключение), но букмекеры уже принимают ставки на возобновление чемпионата. В центре внимания – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Кто из них забьёт первым после карантина? Давайте разбираться в ставках и прогнозах букмекерских контор.

Букмекеры ставят на гол Лионеля Месси

По оценке букмекерских контор, шансы Лионеля Месси забить раньше Криштиану Роналду после возобновления европейских чемпионатов немного выше.

Поставить на то, что Месси забьёт гол после карантина первым, букмекеры предлагают с коэффициентом 1.66. Это примерно 56% вероятности. Сделать ставку на то, что первым после возобновления чемпионатов сможет отличиться Криштиану Роналду, можно с коэффициентом 2.20 (44%).

В нынешнем сезоне форвард «Барселоны» забил 24 мяча в 31 матче. Что касается португальского игрока «Ювентуса», то на его счету 25 голов в 32 играх.

Прогноз букмекеров: Примера начнётся раньше Серии А

Конечно, ни Месси, ни Роналду не смогут забить, пока турниры, приостановленные из-за пандемии, не продолжатся. Букмекеры принимают ставки на возобновление европейских чемпионатов после того, как эпидемия коронавируса пойдёт на спад. По прогнозам экспертов, ни Примера, ни Серия А, скорее всего, не продолжатся до 1 июня 2020 года. Но у испанского чемпионата шансов немного больше, коронавирус пока не так сильно ударил по стране.

Сделать ставку на то, что Примера возобновится до 1 июня 2020 года, можно с коэффициентом 4.55. Это примерно 20% вероятности. Поставить на возобновление итальянской Серии А букмекеры предлагают с коэффициентом 5.45 (18%).

Кстати, по оценке аналитиков, вероятнее всего, первым с вынужденных каникул выйдет РПЛ. Поставить на это можно с коэффициентом 1.95. За 3.50 можно сделать ставку на английскую Премьер-лигу.

Букмекеры: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти до 1 сентября

УЕФА принял решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май. Новые даты пока не сообщаются. По прогнозам букмекерских контор, возможно, турниры удастся завершить к 1 сентября.

Поставить на то, что финал Лиги чемпионов состоится до 1 сентября 2020 года, можно с коэффициентом 1.95. Это примерно 47% вероятности. Сделать ставку на то, что этот матч не состоится вообще или пройдёт позже, можно за 1.80 (53%). Точно такие же коэффициенты букмекеры предложили и на финал Лиги Европы.



Решающий матч Лиги чемпионов должен пройти в Стамбуле, а финал Лиги Европы – в Гданьске.

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