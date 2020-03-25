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Ставки на спорт сегодня, 25 марта, прогнозы на футбол

Ставки и прогнозы на 25 марта
Пётр Кондаков
Ставки и прогнозы на 25 марта: на какие матчи ставить
Если бы не шахматы, всё было бы совсем грустно.
Ставки / Прогнозы 0

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Вторник вряд ли порадует широтой линии, но если очень захотеть, то ставку на спорт сделать можно.

Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 25 марта.

На что ставить в футболе 25 марта

После остановок чемпионатов Австралии и Мьянмы любителям футбола совсем грустно. На 25 марта букмекеры могут предложить только три товарищеских матча полупрофессиональных шведских клубов да разнообразные любительские чемпионаты России.

На что ставить в хоккее 25 марта

Единственный профессиональный поединок сегодня – это встреча в первой лиге чемпионата Беларуси. «Минские Зубры» в третьем матче финальной серии сыграют со сборной Беларуси U17. Пока в серии счёт 2-0 в пользу юниоров. Начало – в 15:30 мск.

Если этот матч не подходит, а поставить очень хочется, то, как и в футболе, есть любительские лиги России, да и Беларусь в этом отношении тоже может предложить неплохой выбор для ставок.

На что ставить в баскетболе 25 марта

В баскетболе сегодня пройдут сразу 3 профессиональных матча, спасибо чемпионату Таджикистана! С 8:00 мск можете делать ставки на эти встречи.

Кроме того, делать ставки можно на матчи российской любительской МЛБЛ и Баскет Спорт-Лиги Про.

На что ещё ставить 25 марта

За всех профессиональных спортсменов отдуваются шахматисты. После небольшого отдыха продолжится Турнир претендентов в Екатеринбурге. В 14:00 мск начнутся сразу 4 противостояния.

Максим Вашье-Лаграв сыграет белыми с Яном Непомнящим, Аниш Гири сразится с Александром Грищуком, Дин Лижэню будет противостоять Кирилл Алексеенко, а Фабиану Каруане предстоит поединок с Ваном Хао.

Множество любительских матчей пройдёт в рамках турниров по настольному теннису в России и на Украине.

Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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