Если бы не шахматы, всё было бы совсем грустно.

Ставки и прогнозы на 25 марта: на какие матчи ставить

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Вторник вряд ли порадует широтой линии, но если очень захотеть, то ставку на спорт сделать можно.

Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 25 марта.

На что ставить в футболе 25 марта

После остановок чемпионатов Австралии и Мьянмы любителям футбола совсем грустно. На 25 марта букмекеры могут предложить только три товарищеских матча полупрофессиональных шведских клубов да разнообразные любительские чемпионаты России.

На что ставить в хоккее 25 марта

Единственный профессиональный поединок сегодня – это встреча в первой лиге чемпионата Беларуси. «Минские Зубры» в третьем матче финальной серии сыграют со сборной Беларуси U17. Пока в серии счёт 2-0 в пользу юниоров. Начало – в 15:30 мск.

Если этот матч не подходит, а поставить очень хочется, то, как и в футболе, есть любительские лиги России, да и Беларусь в этом отношении тоже может предложить неплохой выбор для ставок.

На что ставить в баскетболе 25 марта

В баскетболе сегодня пройдут сразу 3 профессиональных матча, спасибо чемпионату Таджикистана! С 8:00 мск можете делать ставки на эти встречи.

Кроме того, делать ставки можно на матчи российской любительской МЛБЛ и Баскет Спорт-Лиги Про.

На что ещё ставить 25 марта

За всех профессиональных спортсменов отдуваются шахматисты. После небольшого отдыха продолжится Турнир претендентов в Екатеринбурге. В 14:00 мск начнутся сразу 4 противостояния.

Максим Вашье-Лаграв сыграет белыми с Яном Непомнящим, Аниш Гири сразится с Александром Грищуком, Дин Лижэню будет противостоять Кирилл Алексеенко, а Фабиану Каруане предстоит поединок с Ваном Хао.

Множество любительских матчей пройдёт в рамках турниров по настольному теннису в России и на Украине.

Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

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