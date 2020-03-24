Мягкий догон в ставках на спорт: что это такое и как играть по этой стратегии

Мягкий догон повышает вероятность выигрыша, но он более рискованный, чем классический. Как такое возможно? В этой статье мы разберём стратегию мягкого догона и формулу расчёта ставки по этой схеме.
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Финансовая стратегия Мартингейл
Мартингейл — это стратегия, по которой игрок после каждого поражения должен в два раза увеличивать сумму ставки до тех пора, пока серия неудач не прервётся.
Каждый раз делаем ставку на событие с коэффициентом 2.00. В случае выигрыша прибыль будет равна первой ставке с учётом суммы всех предыдущих проигрышей.
Эту стратегию называют классическим догоном. Рассмотрим её на примере нескольких матчей.
Например, в вашем банке 100 000 рублей, а первая ставка — 4000 рублей. Результаты могут выглядеть так:
|Сумма ставки
|Коэффициент
|Результат
|Размер банка
|4000
|2.00
|Проигрыш
|96 000
|8000
|2.00
|Проигрыш
|88 000
|16 000
|2.00
|Проигрыш
|72 000
|32 000
|2.00
|Проигрыш
|40 000
Начинать ставить более 1% банка с первой попытки опасно. Каждый раз мы увеличиваем сумму ставки, и серия из нескольких проигрышей подряд может привести к потере всего банка.
Подробнее о том, откуда появилась стратегия Мартингейла читайте здесь:
Мягкий догон в ставках на спортивные события
Применяя стратегию мягкого догона, вы берёте меньший коэффициент в следующем выборе, если предыдущая ставка не сыграла.
Вычисляйте величину ставки по формуле:
(целевая прибыль + сумма поражений) / (коэффициент — 1).
Представим, что у вас 25 000 рублей, а целевая прибыль — 500 рублей. Результаты могут выглядеть так:
|Сумма ставки
|Коэффициент
|Результат
|Размер банка
|500
|2.00
|Проигрыш
|24 500
|1250
|1.80
|Проигрыш
|23 250
|3215
|1.70
|Проигрыш
|20 035
|10 930
|1.50
|Выигрыш
|25 500
В приведённом примере мы смогли прервать проигрышную серию, но ещё одна неудача могла привести к потере всего банка.
Подробнее о стратегии догона в футболе и других видах спорта читайте здесь:
Двойной догон на тоталах
Вы находите команду, во встречах которой три или более раза зашёл один из тоталов: ТМ 2.5 или ТБ 2.5. Ставьте на окончание серии, а в случае неудачи чередуйте свой выбор, увеличивая размер ставки по стратегии мягкого догона.
Например, ваш игровой банк — 10 000 рублей, а желаемая прибыль — 500 рублей. Результаты могут выглядеть так:
|Сумма ставки
|Выбор
|Коэффициент
|Результат
|Размер банка
|556
|ТБ 2.5
|1.90
|Проигрыш
|9444
|1195
|ТМ 2.5
|1.80
|Проигрыш
|8249
|2370
|ТБ 2.5
|1.95
|Проигрыш
|5879
|5437
|ТМ 2.5
|1.85
|Выигрыш
|10 500
Играя по стратегии мягкого догона, сумма каждой следующий ставки увеличивается более, чем вдвое. В теории у вас больше шансов прервать серию неудач, но несколько подряд поражений приведут к потере всего банка.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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