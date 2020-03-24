Мягкий догон на бумаге надёжнее классического, но опаснее для банка при серии неудач.

Мягкий догон в ставках на спорт: что это такое и как играть по этой стратегии

Мягкий догон повышает вероятность выигрыша, но он более рискованный, чем классический. Как такое возможно? В этой статье мы разберём стратегию мягкого догона и формулу расчёта ставки по этой схеме.

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Финансовая стратегия Мартингейл

Мартингейл — это стратегия, по которой игрок после каждого поражения должен в два раза увеличивать сумму ставки до тех пора, пока серия неудач не прервётся.

Каждый раз делаем ставку на событие с коэффициентом 2.00. В случае выигрыша прибыль будет равна первой ставке с учётом суммы всех предыдущих проигрышей.

Эту стратегию называют классическим догоном. Рассмотрим её на примере нескольких матчей.

Например, в вашем банке 100 000 рублей, а первая ставка — 4000 рублей. Результаты могут выглядеть так:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 4000 2.00 Проигрыш 96 000 8000 2.00 Проигрыш 88 000 16 000 2.00 Проигрыш 72 000 32 000 2.00 Проигрыш 40 000

Начинать ставить более 1% банка с первой попытки опасно. Каждый раз мы увеличиваем сумму ставки, и серия из нескольких проигрышей подряд может привести к потере всего банка.

Подробнее о том, откуда появилась стратегия Мартингейла читайте здесь:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Мягкий догон в ставках на спортивные события

Применяя стратегию мягкого догона, вы берёте меньший коэффициент в следующем выборе, если предыдущая ставка не сыграла.

Вычисляйте величину ставки по формуле:

(целевая прибыль + сумма поражений) / (коэффициент — 1).

Представим, что у вас 25 000 рублей, а целевая прибыль — 500 рублей. Результаты могут выглядеть так:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 500 2.00 Проигрыш 24 500 1250 1.80 Проигрыш 23 250 3215 1.70 Проигрыш 20 035 10 930 1.50 Выигрыш 25 500

В приведённом примере мы смогли прервать проигрышную серию, но ещё одна неудача могла привести к потере всего банка.

Подробнее о стратегии догона в футболе и других видах спорта читайте здесь:

Стратегия ставок догон: что значит и как ставить, примеры в футболе и другом спорте Стратегия догон позволяет перекрыть все потери одной ставкой. Но стоит ли игра свеч? «Чемпионат» разобрал, что значит и как ставить догон.

Двойной догон на тоталах

Вы находите команду, во встречах которой три или более раза зашёл один из тоталов: ТМ 2.5 или ТБ 2.5. Ставьте на окончание серии, а в случае неудачи чередуйте свой выбор, увеличивая размер ставки по стратегии мягкого догона.

Например, ваш игровой банк — 10 000 рублей, а желаемая прибыль — 500 рублей. Результаты могут выглядеть так:

Сумма ставки Выбор Коэффициент Результат Размер банка 556 ТБ 2.5 1.90 Проигрыш 9444 1195 ТМ 2.5 1.80 Проигрыш 8249 2370 ТБ 2.5 1.95 Проигрыш 5879 5437 ТМ 2.5 1.85 Выигрыш 10 500

Играя по стратегии мягкого догона, сумма каждой следующий ставки увеличивается более, чем вдвое. В теории у вас больше шансов прервать серию неудач, но несколько подряд поражений приведут к потере всего банка.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!