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Мягкий догон в ставках на спорт, стратегия в букмекерских конторах, как играть онлайн

Мягкий догон в ставках на спорт
Дмитрий Богданов
Мягкий догон в ставках на спорт: что это такое и как играть по этой стратегии
Мягкий догон на бумаге надёжнее классического, но опаснее для банка при серии неудач.
Ставки / База знаний 0

Мягкий догон повышает вероятность выигрыша, но он более рискованный, чем классический. Как такое возможно? В этой статье мы разберём стратегию мягкого догона и формулу расчёта ставки по этой схеме.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Финансовая стратегия Мартингейл

Мартингейл — это стратегия, по которой игрок после каждого поражения должен в два раза увеличивать сумму ставки до тех пора, пока серия неудач не прервётся.
Каждый раз делаем ставку на событие с коэффициентом 2.00. В случае выигрыша прибыль будет равна первой ставке с учётом суммы всех предыдущих проигрышей.
Эту стратегию называют классическим догоном. Рассмотрим её на примере нескольких матчей.
Например, в вашем банке 100 000 рублей, а первая ставка — 4000 рублей. Результаты могут выглядеть так:

Сумма ставкиКоэффициентРезультатРазмер банка
40002.00Проигрыш96 000
80002.00Проигрыш88 000
16 0002.00Проигрыш72 000
32 0002.00Проигрыш40 000

Начинать ставить более 1% банка с первой попытки опасно. Каждый раз мы увеличиваем сумму ставки, и серия из нескольких проигрышей подряд может привести к потере всего банка.

Подробнее о том, откуда появилась стратегия Мартингейла читайте здесь:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система
Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Мягкий догон в ставках на спортивные события

Применяя стратегию мягкого догона, вы берёте меньший коэффициент в следующем выборе, если предыдущая ставка не сыграла.

Вычисляйте величину ставки по формуле:

(целевая прибыль + сумма поражений) / (коэффициент — 1).

Представим, что у вас 25 000 рублей, а целевая прибыль — 500 рублей. Результаты могут выглядеть так:

Сумма ставкиКоэффициентРезультатРазмер банка
5002.00Проигрыш24 500
12501.80Проигрыш23 250
32151.70Проигрыш20 035
10 9301.50Выигрыш25 500

В приведённом примере мы смогли прервать проигрышную серию, но ещё одна неудача могла привести к потере всего банка.

Подробнее о стратегии догона в футболе и других видах спорта читайте здесь:

Стратегия ставок догон: что значит и как ставить, примеры в футболе и другом спорте
Стратегия догон позволяет перекрыть все потери одной ставкой. Но стоит ли игра свеч? «Чемпионат» разобрал, что значит и как ставить догон.

Двойной догон на тоталах

Вы находите команду, во встречах которой три или более раза зашёл один из тоталов: ТМ 2.5 или ТБ 2.5. Ставьте на окончание серии, а в случае неудачи чередуйте свой выбор, увеличивая размер ставки по стратегии мягкого догона.

Например, ваш игровой банк — 10 000 рублей, а желаемая прибыль — 500 рублей. Результаты могут выглядеть так:

Сумма ставкиВыборКоэффициентРезультатРазмер банка
556ТБ 2.51.90Проигрыш9444
1195ТМ 2.51.80Проигрыш8249
2370ТБ 2.51.95Проигрыш5879
5437ТМ 2.51.85Выигрыш10 500

Играя по стратегии мягкого догона, сумма каждой следующий ставки увеличивается более, чем вдвое. В теории у вас больше шансов прервать серию неудач, но несколько подряд поражений приведут к потере всего банка.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал
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