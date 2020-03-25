Тэйтум, Ингрэм или Адебайо? Кто станет самым прогрессирующим игроком сезона НБА

Владимир Прокофьев: Перед стартом регулярного чемпионата букмекеры называли Джейсона Тэйтума из «Бостона» главным фаворитом в борьбе за самого прогрессирующего игрока сезона. В списке претендентов были также Терри Розир, Шей Гилджес-Александер, Бэм Адебайо и Джон Коллинз.



Отдавать приз второгодке нелогично. Такие игроки по умолчанию обязаны прибавлять и раскрывать потенциал. Поэтому сразу вычёркиваем Шея, Дончича, Янга и Грэма. На мой взгляд, реальных кандидатов четверо, и все эти парни участвовали в прошедшем матче звёзд НБА. Это уже упомянутые Тэйтум и Адебайо, а также Брэндон Ингрэм и Паскаль Сиакам. Начнём с форварда «Пеликанс».

Ингрэм попал в идеальную для себя среду, поэтому рост его статистических показателей был предсказуем. Брэндон оказался в команде, где ему дали столько бросков, сколько он сам захочет. Зайон большую часть сезона лечился, а Холидэй не тянет на первую звезду. Ингрэм стал лидером нападения. У «Пеликанс» второй темп в НБА, что ещё сильнее сказалось на статистике Брэндона.



Алексей Серяков: Ингрэм доказал, что способен быть как минимум второй атакующей опцией и абсолютно по делу получит вскоре максимальный контракт. Пожалуй, самая недооценённая часть его развития тесно связана с броском. Впрочем, это ожидалось.



В «Нью-Орлеане» сейчас трудится один из лучших специалистов лиги по постановке броска. Потому резкий скачок Лонзо Болла в проценте попаданий из-за дуги не должен удивлять. Также это касается и Брэндона. В прошлом сезоне он совершал 1,8 трёхочкового за игру и попадал 33%. Для современной НБА это никуда не годится.



Теперь он берёт 6,3 трёхочкового за игру (то есть в три с половиной раза больше!) с точностью 38,7%. Натуральный скачок. Также форвард постепенно отказывается от неэффективных средних бросков с расстояния в пять и более метров.



Ещё один важный момент: в «Лейкерс» Ингрэма редко опекал лучший защищающийся соперника, однако в новом клубе это данность с первого матча сезона. И Брэндон в целом справился. Тащить команду самостоятельно он ещё не способен, но таких игроков в НБА в принципе минимальное количество.

Зайон ворвался в НБА, но не станет лучшим новичком года. Пройти мимо Моранта нельзя Букмекеры не сомневались в победе Уильямсона, а зря. На лидера «Мемфиса» давали коэффициент 4.50.

Он уже сейчас готов к роли дополняющей звезды, которая возьмёт на себя набор очков и в ключевой момент завалит пару сложных бросков. И будет только добавлять.



Прокофьев: Три других кандидата команды не меняли, но их роли стали более значимыми по объективным причинам. «Хит» расстались с Уайтсайдом, шансом воспользовался Адебайо. Тэйтум расцвёл после ухода из «Бостона» Ирвинга и Хорфорда. Сиакам стал королём Севера вслед за переездом Кавая в Лос-Анджелес.



Паскаль по делу застолбил за собой статус главной звезды «Рэпторс». Камерунец стал лучшим игроком «Торонто» на обеих половинах площадки. Кавай ушёл, а канадцы идут на второй строчке на Востоке с балансом 46-18 во многом из-за прогресса Сиакама.



Адебайо оправдал доверие Споэльстры как в защите, так и в нападении. У «Майами» баланс 41-24, а ведь большие минуты получают сразу несколько новичков. «Хит» держатся в топе Востока за счёт дуэта Бэма с Батлером.



Тэйтум окреп физически и ментально, а также позволил Брэду Стивенсу успешно играть лёгкой пятёркой за счёт своего универсализма. «Бостон» входит в топ-5 НБА по надёжности обороны и по эффективности нападения.



Серяков: Букмекеры совсем не верят в Сиакама, что вполне логично. Цифры у Паскаля действительно выросли, вот только эффективность сильно просела. Достаточно взглянуть на бросковую линейку: в прошлом сезоне было 55% с игры и 37% из-за дуги, в этом — 46% в поле и 36% с периметра.



Причины падения понятны: после ухода Кавая Сиакам превратился в первую опцию команды. Он совершает 19 бросков за игру, ни у кого из партнёров нет и 15. Повышение нагрузки часто ведёт к проседанию процента, плюс теперь его также опекает лучший защитник из команды соперника.



И всё же минус 9% точности попаданий с игры — это много. Продвинутая статистика тоже говорит не в пользу Паскаля: в прошлом году у него было 0,175 Win Shares за 48 минут (довольно объективный показатель, который позволяет прикинуть реальную пользу баскетболиста), в этом — 0,133. У Ингрэма, для сравнения, в минувшем сезоне было 0,055, а теперь — 0,122. Разница очевидна.



Прокофьев: Сравним прогресс четырёх кандидатов по пяти основным показателям на фоне прошлого сезона:



Ингрэм: + 6 очков + 1,2 подбора + 1,3 передачи + 0,5 перехвата + 0,1 блока.



Сиакам: + 6,7 + 0,6 + 0,5 + 0,1 + 0,2.



Адебайо: + 7,3 + 3,2 + 2,9 + 0,3 + 0,5.



Тэйтум: + 7,9 + 1,1 + 0,8 + 0,3 + 0,2.



У троих есть существенные минусы, из-за чего остаётся лишь один реальный претендент. «Пеликанс» идут за пределами плей-офф. С Ингрэмом у «Нью-Орлеана» баланс 23-33, а без него 5-3. Вместе с Зайоном Брэндон сыграл 17 матчей, в которых в среднем набирал 21,1 очка (при 24,3 по сезону).



Нельзя назвать статистику Ингрэма мусорной, но против фактов не попрёшь. С Зайоном на паркете форвард «Пеликанс» просел в результативности, зато команда стала чаще побеждать.

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Сиакама признали самым прогрессирующим игроком в прошлом сезоне, а дважды одному баскетболисту эту награду ещё не вручали. Паскаль заметно прибавил в результативности, но по остальным компонентам рывок уже не столь впечатляющий.



У Адебайо самый заметный скачок показателей на фоне конкурентов, но этому есть простое объяснение. Сиакам проводит на паркете +3,7 минуты по сравнению с прошлым сезоном, Тэйтум +3,5, Ингрэм +0,4, а игровое время Бэма увеличилось практически в полтора раза.



Вместо 23,3 минуты в прошлом сезоне центровой «Майами» получил 34,4 в нынешнем. Да, Адебайо справился с повышенной ответственностью, но не стоит сильно удивляться росту его статистики.



Серяков: Из всех претендентов на MIP приостановка сезона сильнее всего ударила именно по игроку «Бостона». Тэйтум в последнее время вышел на принципиально иной уровень, стабильно хороня соперников, хотя те порой висели на нём гроздьями. Он выдал пять матчей подряд с 32+ очками, заслуженно получил награду лучшему игроку месяца на Востоке.



Фактически Джейсон около восьми недель играл на уровне полноценной суперзвезды, а ведь запоминается последнее. Его бросковая линейка ничуть не ухудшилась после резкого увеличения нагрузки (а точность трёхочковых даже заметно подросла), его команда бьётся за второе место в конференции, а не барахтается у зоны плей-офф.

Прокофьев: Тэйтум выглядит кандидатом без слабых мест. Игровое время форварда «Селтикс» увеличилось несильно, а результативность подскочила до звёздного уровня. «Бостон» в топ-5 как по защите, так и по нападению, а Джейсон хорош во всех компонентах.



Разница в показателе «плюс/минус» «Бостона» с Тэйтумом на паркете и без него составляет 8,8 очка. У Сиакама 7,1, у Адебайо 3,2, а у Ингрэма скромные 0,8. Влияние Джейсона на успехи «Бостона» сложно переоценить, а сам форвард покорил новую планку.



Серяков: Тэйтум чертовски хорош, но до середины января он выступал довольно посредственно и нестабильно. Скажем, к середине февраля он не входил даже в топ-5 фаворитов на MIP у букмекеров, что весьма показательно. Форвард «Селтикс» набрал потрясающую форму. Если бы регулярный чемпионат продолжился в привычном режиме, то он наверняка просто не оставил бы голосующим вариантов.



А теперь они появились, поскольку Ингрэм тоже в порядке, а после возобновления сезона могут возникнуть трудности: нужно набрать форму, поймать ритм, вновь обрести уверенность. В общем, шансы Брэндона украсть у Тэйтума MIP остаются. Это два явных фаворита гонки, а её исход напрямую зависит от того, как и когда НБА будет доигрывать сезон.



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