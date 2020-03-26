Стратегия Боба Маккюна идеальна для тех, кто вообще не разбирается в спорте. Для прибыли на дистанции нужен только один навык.

Система Боба Маккюна в ставках на спорт: как по стратегии анализировать движение линии

Играя по системе Боба Маккюна, вы должны уметь читать линию букмекеров и следить за изменениями коэффициентов. Вид спорта, его правила и форма команд не имеют значения. В этой статье мы разберём суть стратегии Боба Маккюна, её правила, а также примеры игры по этой системе.

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Суть стратегии Боба Маккюна

Стратегия Боба Маккюна основана на анализе движения коэффициентов в линии букмекерских контор. По словам автора системы, можно идти в плюсе на дистанции, научившись правильно читать линию.

Прогруз определенного исхода говорит о том, что на него поставили большую сумму денег. На популярных событиях такая тенденция — это следствие большого количества ставок, в том числе от новичков.

Прогруз на непопулярных рынках — это результат ставок от профессионалов или тех, кто владеет инсайдерсой информацией.

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Маккюн заявил, что на ставках с равными шансами проходимость его стратегии составляет 55-60%.

Правила игры по стратегии Боба Маккюна

Ставьте на рынки, где возможны лишь два исхода. Например, на победу с учётом дополнительного времени в хоккейном или баскетбольном матчах, а также на форы и тоталы.

Выбирайте для ставок матчи НБА и НХЛ, а также игры студенческих североамериканских лиг. Берите фаворита, если линия не движется или коэффициент изменился не более, чем на 0.10.

Следуйте за прогрузами, если линия открывается форой, которая движется в одном направлении. Если гандикап растёт, необходимо ставить на фаворита. Если уменьшается — ставьте на аутсайдера.

Учитывайте актуальные движения линии. Если в течение дня был прогруз на одну из сторон, а за несколько часов до начала матча на другую, ставьте по последним изменениям.

Играйте по движениям коэффициентов, если линия стоит на месте около суток, а за час до старта события коэффициент на одну из сторон изменился более чем на 0.20.

Ставьте за несколько минут до начала матча с коэффициентом от 1.80, когда вы узнали составы команд и отследили последние движения в линии.

Примеры ставок по системе Боба Маккюна

Рассмотрим три примера ставок по 1000 рублей при разных сценариях изменений в линии:

В матче NCAA «Теннесси» — «Абурн» букмекеры дали коэффициент 1.60 на победу гостей. К началу игры линия не изменилась. Вы поставили на фаворита — «Абурн». Гости выиграли со счётом 85:63. Выплата составила 1600 рублей: 1000 х 1.60.

В AHL «Шарлотт Чекерс» встретились с «Кливленд Монстерз». На тотал шайб меньше 5.5 букмекеры установили коэффициент 2.04. За день до игры на ТМ 5.5 давали 2.20, а за несколько часов до матча уже 1.90. Вы взяли тотал шайб меньше 5.5. В основное время команды сыграли вничью со счётом 2:2, выплата составила 1900 рублей: 1000 х 1.90.

В матче НБА фора (1.5) на «Даллас Маверикс» против «Денвер Наггетс» шла за 2.15. За несколько минут до начала встречи на этот выбор давали коэффициент 1.85. Вы заиграли хозяев с форой (1.5). «Даллас» победил со счётом 113:97, вы получили 1850 рублей: 1000 х 1.85.

Подробнее о форах в ставках на спорт читайте здесь:

Что значит фора в ставках: как считать европейский и азиатский гандикап на футбол На топ-клубы можно ставить с коэффициентом выше 2.00 даже против аутсайдеров. Для этого игроки используют фору.

Отслеживайте изменения в линии на специализированных сайтах. Если коэффициенты сдвинулись в обе стороны более двух раз, матч лучше пропустить. Ставьте за 3-5 минут до начала встречи, иначе вы рискуете упустить прогруз прямо перед игрой.

При ставках с коэффициентом от 1.80 вы должны угадывать около 60% исходов, чтобы идти в плюсе на дистанции.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!