Ставка ЦБ РФ – что будет в апреле? Прогнозы букмекеров

Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых. Что всё это значит и на какой итог ставить? Сейчас расскажем.

Что такое ключевая ставка ЦБ РФ

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у Центробанка. То есть ключевая ставка напрямую влияет на проценты банков по кредитам и депозитам.



На заседании 20 марта ставку сохранили, несмотря на падение рубля после выхода России из сделки ОПЕК+ и нарастающей паники из-за коронавируса. Повышение ставки могло стабилизировать экономику, но заморозило бы её рост.



В Центробанке отметили, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Однако банкиры уверены, что пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике.

Часто ли ЦБ РФ повышает ставку?

В последний раз это делали в декабре 2018 года: тогда ключевая ставка выросла с 7,5 до 7,75%. С тех пор она только снижалась.



В последние годы резкое повышение было только одно: в 2014 году после обвала рубля ЦБ за неделю повысил ставку с 9,5 сразу до 17%. Причины – падение цен на нефть и санкции против России.

Что будет дальше? Прогноз букмекеров

Следующее заседание состоится 24 апреля 2020 года. Центробанк в своём пресс-релизе обозначил ключевые моменты, на которые будет опираться при решении по ставке.



«В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в заявлении банкиров.

Букмекеры прогнозируют, что ключевую ставку на заседании 24 апреля не изменят. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.70. Это примерно 49% вероятности. Не исключён вариант, при котором Центробанк всё же решит повысить ставку. На такой исход букмекеры предложили коэффициент 2.30 (35%). Наконец, вероятность того, что ключевую ставку понизят, оценивают коэффициентом 5.00 (16%).

А что с курсом доллара и евро?

Позиции рубля неустойчивы, но букмекеры прогнозируют, что в 2020 году курс доллара не превысит 85 рублей.



Поставить на то, что рубль удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



Что до единой европейской валюты, то поставить на то, что евро не превысит отметку в 90 рублей, можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 56% вероятности. Сделать ставку на то, что курс евро хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 90 рублей, можно с коэффициентом 2.20 (44%).