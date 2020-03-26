«Рух» — «Энергетик-БГУ». Прогноз: обидчик БАТЭ и новичок Высшей лиги зажгут в Бресте

В матче второго тура чемпионата Беларуси 27 марта «Рух» примет «Энергетик-БГУ». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу брестского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.93. Успех команды из Минска оценен букмекерами коэффициентом 2.64.

Букмекерские коэффициенты на матч «Рух» — «Энергетик-БГУ»

Букмекеры считают, что матч Высшей лиги Беларуси получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча «Рух» — «Энергетик-БГУ» (27.03.2020)

В текущем сезоне принимают участие сразу два клуба из Бреста. «Рух» за два года прошел два дивизиона и поднялся в Высшую лигу. Команда из фарм-клуба брестского «Динамо» стала отдельным коллективом и смотрится пока неплохо. В первом туре на выезде было обыграно крепкое минское «Динамо» (1:0), которое в прошлом сезоне едва не добралось до еврокубков.



В одной из контратак новичок белорусской лиги заработал угловой, после чего и открыл счет. Минчане владели инициативой всё оставшееся время, но отыграться так и не смогли: где-то подводила реализация, где-то гостей выручал Александр Нечаев.



«Энергетик-БГУ» играет в Высшей лиге уже второй сезон подряд. По итогам предыдущего розыгрыша «энергетики» сумели набрать 33 очка и занять 12-ю строчку. При выборе ставки стоит учесть, что тогда клуб стал самым верховым в чемпионате Беларуси, забив 52 и пропустив 66 раз.



А в нынешнем розыгрыше команда уже успела одержать первую победу, оставив не у дел небезызвестный даже для европейского футбола БАТЭ (3:1). Минчане не стеснялись идти вперед, что вскоре дало свои плоды. В середине первого тайма дубль оформил Джасурбек Яхшибоев, арендованный у узбекистанского «Пахтакора».



Клуб из Борисова вернул интригу лишь на 64-й минуте, да и то после ошибки вратаря хозяев, подскользнувшегося на мокром поле. «Батоны» попробовали дожать «энергетиков», однако на 88-й минуте точку в матче поставил вышедший на замену Душан Бакич. Черногорский полузащитник после мягкого заброса в штрафную от Дэвида Тве технично обработал мяч и с разворота отправил его в угол ворот.

Теперь минчанам предстоит отправится в Брест к дебютанту белорусского чемпионата. Интересным вариантом для ставки выглядит классический верх — ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.85. «Энергетик-БГУ» в прошлом сезоне Высшей лиги забил и пропустил 118 голов, а «Рух» в первой лиге — 91.



Стоит также рассмотреть тотал больше 4.5 ЖК с рабочим коэффициентом 1.75. Первый тур получился боевым: только в двух из восьми матчей было показано меньше пяти «горчичников». А в играх с участием «Энергетика-БГУ» и «Руха» арбитры доставали из кармана жёлтую по пять раз.

Прогноз и ставка на матч «Рух» — «Энергетик-БГУ»

«Рух» и «Энергетик-БГУ» начали сезон резво. В первом туре на двоих команды оформили четыре гола и получили по три предупреждения. Статистика прошлых лет и боевой чемпионат Беларуси позволяет рассмотреть две ставки: тотал больше 2.5 мяча за 1.85 и ТБ 4.5 ЖК за 1.75. Игра наверняка получится событийной.



Ставка №1: ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.85.



Ставка №2: ТБ 4.5 ЖК за коэффициент 1.75.