Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Статьи /

Ставки на спорт сегодня, прогнозы на футбол, расписание

Ставки на спорт сегодня, прогнозы на футбол
Пётр Кондаков
Ставки и прогнозы на 27 марта: на какие матчи ставить
Смотрим чемпионат Беларуси.
Ставки / Прогнозы 0

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Пятница вряд ли порадует широтой линии, но если очень захотеть, то ставку на спорт сделать можно.

Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 27 марта.

На что ставить в футболе 27 марта

Дождались! Сегодня стартует 2-й тур чемпионата Беларуси. Сразу две встречи: начиная с 18:00 «Торпедо-БЕЛАЗ» сыграет с «Белшиной», а в 20:00 стартует матч между «Рухом» и «Энергетиком-БГУ». В первом туре жодинцы обыграли солигорский «Шахтёр», а «Энергетик» и вовсе победил БАТЭ, так что матчи должны быть очень интересными!

Кроме того, 27 марта пройдут 4 поединка первенства дублёров Беларуси, 2 игры в чемпионате Бурунди и ряд товарищеских матчей шведских полупрофессиональных команд.

На что ставить в хоккее 27 марта

Здесь также в тренде первенство Беларуси. В местной Экстралиге начинается финальная серия между «Юностью» и «Шахтёром». Первый матч серии до 4 побед пройдёт в Минске и начнётся в 20:00.

Кроме того, в хоккее пройдёт множество матчей в любительских лигах России и Беларуси.

На что ещё ставить 27 марта

Турнир претендентов в шахматах приостановили. В баскетболе продолжается чемпионат Таджикистана. Начиная с 08:00 состоятся 3 матча. В волейболе пройдёт 4 матча в разных лигах чемпионата Санкт-Петербурга.

Множество любительских матчей пройдёт в рамках турниров по настольному теннису в России и на Украине.

Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звездами спорта — и бонусы букмекеров.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: torpedo-belaz.by

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020