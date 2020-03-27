Ставки и прогнозы на 27 марта: на какие матчи ставить

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Пятница вряд ли порадует широтой линии, но если очень захотеть, то ставку на спорт сделать можно.



Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 27 марта.

На что ставить в футболе 27 марта

Дождались! Сегодня стартует 2-й тур чемпионата Беларуси. Сразу две встречи: начиная с 18:00 «Торпедо-БЕЛАЗ» сыграет с «Белшиной», а в 20:00 стартует матч между «Рухом» и «Энергетиком-БГУ». В первом туре жодинцы обыграли солигорский «Шахтёр», а «Энергетик» и вовсе победил БАТЭ, так что матчи должны быть очень интересными!

Кроме того, 27 марта пройдут 4 поединка первенства дублёров Беларуси, 2 игры в чемпионате Бурунди и ряд товарищеских матчей шведских полупрофессиональных команд.

На что ставить в хоккее 27 марта

Здесь также в тренде первенство Беларуси. В местной Экстралиге начинается финальная серия между «Юностью» и «Шахтёром». Первый матч серии до 4 побед пройдёт в Минске и начнётся в 20:00.

Кроме того, в хоккее пройдёт множество матчей в любительских лигах России и Беларуси.

На что ещё ставить 27 марта

Турнир претендентов в шахматах приостановили. В баскетболе продолжается чемпионат Таджикистана. Начиная с 08:00 состоятся 3 матча. В волейболе пройдёт 4 матча в разных лигах чемпионата Санкт-Петербурга.

Множество любительских матчей пройдёт в рамках турниров по настольному теннису в России и на Украине.



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