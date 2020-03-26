Новый суперэкспресс ФОНБЕТ: как выиграть миллионы ставками на… виртуальный футбол

На сегодня суперэкспресс ФОНБЕТ изменился так же, как и весь спортивный мир. Где раньше были результаты тиража суперэкспресса с прогнозами на реальный футбол, теперь ставят на футбол виртуальный — а именно матчи по FIFA 17 и FIFA 20. Сколько можно на этом выиграть? Разбираемся в материале «Чемпионата».

Что вообще такое суперэкспресс

Суперэкспресс — это набор из 15 матчей, исход которых должен предсказать игрок в обмен на шанс выиграть джекпот на десятки миллионов рублей. Да, всего одной ставкой. Букмекерская компания ФОНБЕТ проводит такой розыгрыш каждый день.



Букмекер публикует в тираже 15 матчей — выбрать игры самостоятельно нельзя. В суперэкспрессе нет коэффициентов, вы лишь выбираете исход – победа первой команды, ничья или победа второй команды. И делаете ставку на тираж. Минимальная ставка на суперэкспресс ФОНБЕТ — 50 рублей, максимальная — 15 млн рублей.



Чем больше комбинаций из исходов вы собираете, тем больше должна быть ставка. Из ставок формируется призовой фонд, которые затем и распределяется в призах.



Как правило в тираж суперэкспресса идут матчи европейских чемпионатов по футболу или хоккею. Но сейчас у вас есть уникальная возможность попробовать себя в ставках на киберфутбол — матчи на виртуальном газоне FIFA между клубами и сборными.



Как сделать ставку на суперэкспресс Чтобы получить шанс на миллионный выигрыш, для начала надо просто зарегистрироваться в ФОНБЕТ. Затем вы проходите идентификацию и пополняете счет. Теперь время делать прогнозы. Помните: чем больше исходов вы отметите в купоне — тем больше будет сумма минимальной ставки. Собрать все возможные комбинации не выйдет: ставка будет больше максимально разрешенной.



Например, сегодня тираж суперэкспресса таков.

Тираж уходит в розыгрыш с первым стартовым свистком. Прием ставок заканчивают.

Призовой фонд суперэкспресса

Призовой фонд составляет 90% от пула принятых ставок. Чтобы выиграть, надо угадать от 9 исходов. Призовой фонд распределяют по числу угаданных исходов:

9 — 32%.

10 — 18%.

11 — 10%.

12 — 10%.

13 — 10%.

14 — 10%.

15 — 10%.

Чем больше матчей угадано – тем больше приз. Если угадаете, к примеру, 11 исходов — получите свою долю и за 9, и за 10 точных прогнозов. Влияет и сумма ставки — чем она больше, тем больший кусок пирога среди победителей получите вы.

Джекпот суперэкспресса

Джекпот в суперэкспрессе называют суперпризом. В него входит 10% от пула ставок каждого тиража. Суперприз распределяют среди тех, кто угадал все 15 исходов. Такое происходит нечасто! Если никто не спрогнозировал все матчи верно, эта часть пула переходит на следующий тираж. И накапливается, составляя десятки миллионов.

На момент публикации статьи суперприз равен целым 26 миллионам рублей!

Как правильно выбирать ставки для суперэкспресса

В ФОНБЕТ есть информационный центр суперэкспресса, в котором вы найдете размер пула и джекпота, результаты прошедших тиражей и сложность текущего розыгрыша по оценке аналитиков. Увидите, сколько ставок приняла компания на текущий тираж. В инфоцентре можно посмотреть, как другие игроки ставят на каждый матч. Есть также оценка вероятности каждого исхода. Все это помогает сделать верный выбор!



Готовы побороться за свои миллионы? Самое время сделать ставку на Суперэкспресс!