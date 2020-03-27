«Минск» — «Динамо Мн». Прогноз: «горожане» покажут зубы в дерби с командой Гуренко

В матче второго тура чемпионата Беларуси 28 марта «Минск» примет «Динамо Мн». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.96.

Букмекерские коэффициенты на матч «Минск» — «Динамо Мн»

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Минск» — «Динамо Мн» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.

Анализ и прогноз матча «Минск» — «Динамо Мн» (28.03.2020)

Последние несколько сезонов «Минск» выступает как крепкий середняк. В 2016 году он сумел добраться ни много ни мало до четвертой строчки. В 17-м занял прискорбное 14-е место, в 18-м – 11-е, а в прошлом году закончил на девятой позиции, набрав 36 очков.



Первый тур нынешнего розыгрыша прошёл на ура. На выезде клуб из одноимённого города обыграл «Белшину» (3:1), которая впервые с 2016 года вновь забралась в элитный дивизион Беларуси. Команда из Бобруйска на правах хозяев резво начала первый тайм и даже открыла счёт после грубой ошибки защитника гостей.

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Однако во втором тайме арбитр назначил пенальти, и минчане сравняли счёт. Через пять минут после этого на угловом расторопней всех оказался Владимир Хващинский и вывел «Минск» вперёд. А на 74-й минуте белорусский нападающий отдал голевую передачу на Дмитрия Рыжука, который поставил точку в матче.



Для минского «Динамо» первый тур выдался менее удачно. На своём поле команда принимала новичка белорусского чемпионата «Рух» и сенсационно уступила 0:1. Хотя тут надо отметить, что итоговый счёт далеко не по игре.

В одной из контратак клуб из Бреста заработал угловой, после чего и открыл счет. Бело-синие владели инициативой всё оставшееся время, но отыграться так и не смогли: где-то подводила реализация, где-то гостей выручал голкипер.



Теперь «Динамо Мн» предстоит дерби с «Минском», и здесь полное преимущество за старейшим клубом Беларуси. «Минск» не выигрывал у «Динамо» в последних 13 матчах. Более того, команды за это время сыграли вничью лишь четыре раза. Остальные девять поединков завершились поражением.



Однако не лишним будет сказать, что в последних четырёх встречах на своём стадионе «Минск» проиграл лишь однажды. Мы бы проверили классический 1Х за сносный коэффициент 1.80. «Горожане» в родных стенах играют лучше благодаря искусственному газону, а потому в предстоящем поединке соседям из «Динамо» придётся попотеть.

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Прогноз и ставки на матч «Минск» — «Динамо Мн»

В отличие от своих соседей из «Динамо», которые проиграли в первом туре, «Минск» свою первую игру выиграл. Команда сейчас на подъёме, а потому вполне может зацепиться за очки в матче с фаворитом. Тем более что на своём поле «горожане» стабильно показывают зубы и в последних четырёх домашних матчах проиграли бело-синим лишь однажды.



Ставка: «Минск» не проиграет за коэффициент 1.80.