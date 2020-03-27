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OG — TyLoo, прогноз на матч ESL Pro League Season 11: Europe по CS:GO, 27 марта 2020

OG — TyLoo. Прогноз
Артём Ращупкин
OG — TyLoo. Прогноз: OG не испытает проблем с аутсайдером группы
Этот матч станет первым в истории противостояния OG и TyLoo.
Ставки / Прогнозы 0

В рамках ESL Pro League Season 11: Europe OG сыграет с TyLoo. Матч пройдёт в группе С 27 марта. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом OG: сделать ставку в ФОНБЕТ на победу OG можно с коэффициентом 1.27. Успех TyLoo оценён букмекерами коэффициентом в 3.40.

Команды проведут первый очный матч в своей истории. Для OG эта игра станет дебютной на ESL Pro League Season 11: Europe, в то время как для их соперников это будет уже вторая игра на турнире. В предыдущем матче TyLoo уступили FaZe Clan со счётом 0:2 — 10:16 на Inferno и 8:16 на Mirage. Все игроки TyLoo завершили тот матч с отрицательной статистикой. OG находится на 19-й строчке мирового рейтинга, TyLoo — на 29-й. За китайцев говорит то, что они умеют играть на всех картах, за исключением Nuke. У OG лишь одна заготовка — Dust II. На всех остальных картах их винрейт ниже 50 процентов.

Но, несмотря на этот факт, вряд ли TyLoo сможет навязать европейцам борьбу. В составе OG играют опытные игроки, которые знают своё дело. Они не теряют позиций, выступают в целом стабильно, а их агрессивный стиль игры вынудит TyLoo ошибаться.

Наш прогноз: победа OG с форой (-1,5) по картам за 1.27.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: BLAST Premier

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