«Городея» — «Шахтёр С». Прогноз: Гутор и Бодул помогут Вернидубу выйти сухим из воды

28 марта «Городея» примет «Шахтёр С» в матче второго тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу подопечных Юрия Вернидуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех команды Олега Радушко оценён букмекерами коэффициентом 5.80.

Букмекерские коэффициенты на матч «Городея» — «Шахтёр С»

Букмекеры считают, что матч белорусского чемпионата «Городея» — «Шахтёр С» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча «Городея» — «Шахтёр С» (28.03.2020)

«Городея» с 2016 года выступает очень ровно и стабильно держится на плаву в Высшей лиги Беларуси. Правда, пока выше седьмой строчки она подняться не может. Но справедливости ради стоит отметить, что и ниже девятого места команда из одноимённого города тоже не опускается.



В первом туре нынешнего сезона бело-зелёные проиграли «Витебску» (0:1). Встреча проходила на искусственном поле в Витебске и получилась крайне непростой. Единственный гол оформил в середине первого тайма защитник Александр Позняк, да и тот — в свои ворота.

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Стоит отметить, что под самый перерыв полузащитник хозяев Максим Каленчук умудрился схватить две жёлтые карточки, за что был удалён. Однако даже в большинстве «сахарники» не смогли предложить оппоненту ничего существенного и вполне закономерно проиграли.



«Шахтёр» из Солигорска выступает в белорусском элитном дивизионе куда удачнее. Последние пять лет клуб исправно находится наверху турнирной таблицы, занимая то второе, то третье место. Это позволяет «кротам» выступать в квалификационных раундах Лиги Европы.

Свой первый матч в текущем розыгрыше чемпионата Беларуси «горняки» проиграли. Случилось это на родном стадионе в матче против «Торпедо»-БелАЗ (0:1). По счёту можно подумать, что футбол получился крайне скучным, хотя по факту команды отвечали атакой на атаку. 3-4 гола вполне могли бы состояться, однако вратари были надёжны.



Во втором тайме сложилось ощущение, что хозяева даже завладели преимуществом, но превратить свои моменты в забитый гол они так и не сумели. Зато под занавес встречи гости выбежали в контратаку, результатом которой стал обводящий удар Габриэля Рамоса да Пенья в дальний угол. Голкиперу «Шахтёра» Александру Гутору не хватило совсем немного, чтобы спасти свои ворота.



Теперь клубу из Солигорска предстоит выезд в Городею, где он сыграет с местным коллективом. Очные встречи тонко намекают на ставку: «Городея» и «Шахтёр С» с 2016 года успели встретиться восемь раз, дважды соперники расходились миром, а шесть матчей остались за «горняками».

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Примечательно, что в последних шести поединках «сахарники» не могли забить. У бело-зелёных проблемы с созиданием, а «Шахтёр» на данный момент по праву считается одним из ведущих клубов страны. Поэтому можно было бы проверить П2 за играбельный коэффициент 1.72 и «Городея» не забьёт за коэффициент 2.16.

Прогноз и ставки на матч «Городея» — «Шахтёр С»

У «Городеи» не складывается игра в атаке, а солигорский «Шахтёр» по праву считается одним из ведущих клубов страны. Статистика личных встреч также на стороне «горняков»: в последних шести поединках «сахарники» не забивали. Едва ли в предстоящем поединке бело-зеленые смогут что-то предложить своему оппоненту.



Ставка №1: победа «Шахтёра» за коэффициент 1.72.



Ставка №2: «Городея» не забьёт за коэффициент 2.16.