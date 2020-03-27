Экспресс на чемпионат Беларуси 28 марта: берём коэффициент 2.59 на матчи субботы

«Славия» сыграет с БАТЭ‎‎, а «Минск» примет «Динамо» Минск в матче второго тура чемпионата Беларуси 28 марта. Встреча в Мозыре начнётся в 15:00 мск, а игра в Минске стартует в 17:00 мск. Букмекеры не сомневаются в победе БАТЭ, а в минском дерби не видят явного фаворита.

Анализ и прогноз матча «Славия» — БАТЭ (28.03.2020)

БАТЭ начал чемпионат Беларуси с сенсационного поражения от «Энергетика»-БГУ (1:3). Серебряный призёр выглядел необычайно вяло и скучно, пытался победить в режиме экономии энергии и заслуженно остался с пустыми руками. Это вовсе не тот случай, когда у фаворита мяч упорно не шёл в ворота, а аутсайдер реализовал свой момент и выстоял.

Борисовчане ужасно предотвращали контратаки, практически любая потеря в центре поля завершалась как минимум интересным подходом соперника. Видимо, сказались недавние четвертьфинальные поединки в Кубке Беларуси с минским «Динамо», после которых не хватило эмоций.

«Слуцк» — «Динамо-Брест». Прогноз: Милевский и Кисляк исправятся за конфуз в первом туре Хозяева испытывают огромные финансовые проблемы, но в первом туре добились победы.

«Славия» — хорошая возможность исправиться и вернуться на победный путь. С одной стороны, это довольно крепкая и обученная команда с достойным составом, которая в прошлом сезоне уверенно финишировала в середине турнирной таблицы. С другой — речь про одного из любимых клиентов БАТЭ.

В четырёх предыдущих очных встречах со «славянами» жёлто-синие одержали четыре победы с общим счётом 14:1. Не видим причин мудрить: гости заметно сильнее, а после обидного поражения недельной давности будут предельно мотивированы. Победа гостей в основное время за коэффициент 1.44 для экспресса смотрится нормально.

Анализ и прогноз матча «Минск» — «Динамо» Минск (22.03.2020)

Минское дерби — это всегда интересно, хотя команды как правило решают разные задачи. «Горожане» — крепкий середняк Высшей лиги, который часто кусает фаворитов на своём поле, но на попадание в еврокубки не претендует. А вот подопечные Сергея Гуренко стабильно нацеливаются на место в топ-3.

В прошлом году, правда, не получилось. Да и начало нынешнего сезона выдалось провальным: бело-синие в родных стенах уступили крепкому, но ограниченному «Руху» (0:1). Единственный гол пропустили со стандарта, а в атаке имели несколько неплохих моментов, но в целом создали не особенно много.

«Славия» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Филипенко разберутся с любимым клиентом В четырёх предыдущих очных встречах борисовчане добыли четыре победы с общим счётом 14:1.

Зато в дерби минское «Динамо» традиционно добивается высоких результатов: 13 матчей начиная с 2014 года, девять побед, четыре ничьих при отсутствии поражений и разнице мячей 21:6. Правда, на своём поле «горожане» в четырёх предыдущих поединках трижды смогли выцарапать ничью.

Это вполне логично, искусственный газон в Минске часто становится проблемой для фаворитов. Так что лёгкой прогулки для гостей тут не ожидается. На наш взгляд, игра пойдёт на тоненького и вряд ли получится результативной, но ближе к финальному свистку давление гостей рискует принести плоды.

Проверим гол гостей во втором тайме за бодрый коэффициент 1.80. Статистика полностью на нашей стороне, так как сине-белые забивали после перерыва в шести из семи предыдущих очных встреч.

Экспресс на матчи чемпионата Беларуси 28 марта с общим коэффициентом 2.59.

Выбор №1: БАТЭ победит за 1.44.

Выбор №2: «Динамо Минск» забьёт в первом тайме за 1.80.

Общий коэффициент = 2.59.