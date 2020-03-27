Пока спорт на паузе, букмекеры принимают ставки на матчи, которые не проводятся. Разбираемся, как это возможно и кто виноват.

Мошенники из Украины обманули букмекеров всего мира. Как в Бердянске играют матчи-призраки

Из-за нехватки крупных спортивных событий болельщики с особым вниманием следят за оставшимися турнирами. В иных условиях вы бы не услышали о Кубке «Азов», проходящем в Бердянске, но локальное соревнование привело к громкому скандалу.

Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч на Украине. Игроки сидели на карантине

Крупнейшие мировые букмекеры принимали ставки на этот турнир. Ну и что, спросите вы? Сейчас у БК выбор невелик, поэтому поставить можно даже на закрытие реалити-шоу «Дом-2». Однако на этот раз палку действительно перегнули: как минимум одна из четырёх якобы участвующих в соревновании команд сидит на карантине.

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Что произошло

Точкой отсчёта послужили матчи ФК «Мелитопольская Черешня». Главный тренер команды Юрий Ярмошенко 26 марта написал в «Фейсбуке», что его команда не участвует ни в каких турнирах.

«Уважаемые болельщики, я, Ярмошенко Юрий, тренер ФК «Мелитопольская Черешня», официально заявляю, что наш клуб во время карантина товарищеские матчи не проводит и не участвует ни в каких турнирах, все футболисты находятся на карантине. К ставкам букмекерских контор наш клуб отношения не имеет», — сообщил Ярмошенко.

Ставки на матчи-призраки

Ещё 25 марта «Мелитопольская Черешня» якобы встречалась с «Таврией» и уступила 1:5. На матч принимали ставки несколько крупных букмекеров, о чём свидетельствует один из сайтов, хранящий результаты игры и коэффициенты БК.

Интересно, что в одной из букмекерских контор коэффициент на победу номинальных хозяев был значительно выше, чем в остальных БК.

На следующий день «Мелитопольская Черешня» якобы потерпела ещё одно поражение, уступив «Лозоватке» 1:4. К приёму ставок на эту встречу подключились и другие крупные букмекеры.

Линия на основной исход выглядит не слишком интересно, зато больше всего букмекеров установило планку ожидаемых голов на отметке 4,5.

Несмотря на заявление Юрия Ярмошенко о том, что его команда находится на карантине, букмекеры продолжили приём ставок и на следующий матч «Мелитопольской Черешни». На этот раз в соперниках значился хозяин турнира ФК «Бердянск».

Что это за турнир

21 марта в «Фейсбуке» на страничке FC Berdyansk появилось расписание Кубка «Азов». Первая запись с этого аккаунта датирована тем же днём.

Также на страничке FC Berdyansk выкладывают протоколы с результатами матчей команды. В них не указаны ни судьи, обслуживающие игры, ни составы команд, ни тренеры, ни авторы голов.

Федерация футбола Украины отреагировала моментально

Через несколько часов после поста Юрия Ярмошенко глава комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранка объявил о старте расследования матча «Лозоватка» — «Мелитопольская Черешня».

В эксклюзивном комментарии разделу «Ставки» Баранка сообщил, что в федерации «шокированы» произошедшим и расследование матча-призрака начали мгновенно.

Федерация футбола Украины о матче-призраке: мы шокированы. Они думали, мы не узнаем?

«Не могу поверить в то, что они провернули сегодня. Пока не знаю [какой поставщик данных передал игру в линию букмекерам. — Прим. ред.]. Я мгновенно понял, что происходит что-то не то. И мы сразу начали расследование в ФФУ. Мы шокированы. Они думали, мы не узнаем? Я думаю, что у провайдеров [спортивных данных] будут огромные проблемы после этого. Это мошенничество затронуло всех букмекеров мира», — прокомментировал «Чемпионату» глава комитета по этике и честной игре ФФУ.

Кто виноват и что делать

Источник в российском букмекерском бизнесе сообщил, что данные о турнире букмекерам передавал крупный европейский поставщик. Лидеры этого рынка — Betradar, Betgenius и Stats Perform.

Впрочем, подобные ситуации могут возникнуть не только из-за ошибки поставщика спортивных данных. Нельзя исключать мошенничество со стороны организаторов турнира или принимающих участие команд.

Матчи, возможно, и были (в реальности или в параллельной вселенной), но только в том случае, если вместо «Мелитопольской Черешни» на турнир заявилась другая команда, взявшая то же название.

Во всём этом предстоит разобраться комитету по этике и честной игре ФФУ. А как быть игрокам на ставках?

Отметим оперативную реакцию лидера российского рынка, букмекерской компании ФОНБЕТ. По сообщению пресс-службы, компания выплатила все выигрыши по нашумевшему матчу, а проигранные ставки вернула игрокам. Надеемся, что остальные букмекеры последуют этому примеру.