Ставки и прогнозы сегодня: на что ставить 28 марта

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Суббота вряд ли порадует широтой линии, но если очень захотеть, то ставку на спорт сделать можно.



Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 28 марта.

На что ставить в футболе 28 марта

Продолжается 2-й тур чемпионата Беларуси. В Высшей лиге в субботу сразу 4 матча. В 14:30 сыграют «Слуцк» и «Динамо-Брест», в 16:30 – минское дерби – «Минск» против «Динамо». В Мозыре в 16:00 местная «Славия» примет БАТЭ, а в 18:30 «Городея» померится силой с «Шахтером». Настоящее пиршество для любителей футбола!



Кроме того, 27 марта пройдут 2 поединка первенства дублёров Беларуси, 2 игры в чемпионате Бурунди и ряд товарищеских матчей шведских полупрофессиональных команд.

На что ставить в хоккее 28 марта

В белорусской Экстралиге продолжится финальная серия между «Юностью» и «Шахтёром». Второй матч серии до 4 побед пройдёт в Минске и начнётся в 20:00. В первой лиге этой же страны сборная Беларуси U17 может оформить чемпионство. Сейчас счет в их противостоянии с «Минскими зубрами» 3-1. Матч начнется в 17:00.



Кроме того, в хоккее пройдёт множество матчей в любительских лигах России и Беларуси.

На что ещё ставить 28 марта

По-прежнему играют в чемпионате Таджикистана по баскетболу. Начиная с 08:00 состоятся 3 матча. В волейболе пройдёт 3 матча в разных лигах чемпионата Санкт-Петербурга и 2 – в любительской лиге Минска.



Множество любительских матчей пройдёт в рамках турниров по настольному теннису в России и на Украине.3 матча состоятся в чемпионате Беларуси по гандболу. Самый интересный – СКА-Минск против БГК им. Мешкова. Эта встреча начнется в 15:00. В футзале в первой лиге Швеции команды сыграют ответные полуфинальные встречи: «Хаммарбю» примет «Уддеваллу», а «Гетеборг» — «Эскильстуну».



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