Mousesports — FaZe. Прогноз: Берём тотал по картам больше 2.5

Mousesports предстоит провести матч в рамках группового этапа ESL Pro League Season 11: Europe против FaZe Clan. Матч пройдёт 28 марта в 20:00 мск. Явного фаворита в этом поединке нет. На победу Mousesports можно поставить с коэффициентом 1.80, а на победу FaZe Clan с коэффициентом 1.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Mousesports — FaZe Clan

Наилучшим вариантом в рамках данного матча видится ставка на количество карт. Нам кажется, что двумя картами дело не ограничится, поэтому советуем взять тотал по картам больше 2.5 с коэффициентом 1.85. На тотал по картам меньше 2.5 дают тот же коэффициент.

Анализ и прогноз матча Mousesports — FaZe Clan

Для Mousesports это будет первый официальный матч с конца февраля. FaZe Clan 26 марта одолели аутсайдера группы TyLoo, позволив им взять 10 раундов на Inferno и 8 раундов на Mirage. «Мышки» располагаются на четвёртом месте мирового рейтинга, их соперники — на седьмом. По личным встречам преимущество у Mousesports: с июня 2018 года команды провели десять матчей, в шести из них сильнее оказались «мышки». При этом последние три матча из четырёх остались так же за ними. Последний матч команды провели в октябре 2019 года. Тогда игроки FaZe Clan находились на 17-й строчке.

Прогноз и ставки на матч Mousesports — FaZe Clan

Матч равных соперников, в котором трудно отдать кому-то предпочтение. За Mousesports говорит история личных встреч, они много отдыхали и наверняка захотят показать свой лучший CS. Но мы бы не рисковали и ориентировались на тотал больше 2,5 карт. Несмотря на то, что три последние BO3-серии с участием команд закончились с сухим счётом, игроки FaZe за полгода стали намного сильнее и подравнялись к уровню лучших коллективов мира.



Ставка: тотал карт больше 2.5 за 1.85.