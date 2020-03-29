Ставки и прогнозы на 29 марта: на какие матчи ставить в футболе, хоккее и баскетболе

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 29 марта.

На что ставить в футболе 29 марта

Европейский футбол по-прежнему находится на паузе из-за распространения коронавируса. Отдушина только одна — уже успевший стать родным чемпионат Беларуси. Второй тур постепенно подходит к концу, он завершится в воскресенье двумя матчами: «Ислочь» — «Смолевичи» и «Неман» — «Витебск».

«Ислочь» — «Смолевичи». Прогноз: Фильцов поможет «смольным» взять реванш За всю историю команды сыграли друг с другом два матча. Оба — за «волками».

Встреча в Минске стартует в 14:00 мск, в Гродно стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Впрочем, на Высшей лиге всё не заканчивается. Во-первых, состоится большое количество товарищеских матчей. В основном с участием шведских команд, поскольку в этой стране национальный чемпионат стартует уже совсем скоро. Команды готовятся к сезону и набирают форму через контрольные игры.



Во-вторых, есть повод порадоваться за любителей женского футбола. В 14:00 начнётся встреча за Суперкубок Беларуси у женщин, в битве за трофей сойдутся ЖФК «Минск» и «Зорка БДУ».



Но и это ещё не всё. Есть и третий вариант, хотя он в первую очередь подходит любителям экзотики. В ночь на 30 марта пройдут два поединка чемпионата Никарагуа. Вот и получается, что по меркам последнего времени день выдаётся вполне насыщенный.

Матчи по хоккею для ставок 29 марта

Здесь всё гораздо печальнее, поскольку финальная серия чемпионата Беларуси берёт паузу на два дня после второго матча, чтобы переехать в Солигорск. Игр с участием профессионалов в воскресенье не будет, для ставок доступен только любительский хоккей.



Варианта два — Россия и Беларусь. В России продолжаются турниры по шорт-хоккею (называется так из-за формата: три периода по 10 минут), в Томске состоится один матч Ночной лиги, четыре игры пройдут в чемпионате СЛХЛ. В Беларуси можно поставить на Единую хоккейную лигу среди любителей, матчи играются по формату «три периода по 15 минут».

На что ещё ставить 29 марта

Любители баскетбола могут поставить разве что на чемпионат Копейска. В воскресенье в нём состоятся четыре матча, которые начнутся с 10:00 по 14:00 мск. Встреч с участием профессионалов также не будет.



Кроме того, букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.



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