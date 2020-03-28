Экспресс на чемпионат Беларуси 29 марта: берём коэффициент 3.37 на матчи воскресенья

«Ислочь» сыграет со «Смолевичами»‎‎, а «Неман» примет «Витебск» 29 марта в матчах второго тура чемпионата Беларуси. Встреча в Минске начнётся в 16:00 мск, а игра в Гродно стартует в 18:00 мск. Букмекеры не сомневаются в победе «Ислочи», а во второй игре не видят явного фаворита.

Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Смолевичи» (29.03.2020)

Котировки букмекеров на этот матч даже немного удивляют. «Ислочь» — крепкий середняк чемпионата Беларуси, который в минувшем сезоне набрал 47 очков в 30 турах и умудрился заскочить в топ-5, совсем немного отстав в итоговой турнирной таблице от минского «Динамо».

Повторить успех бело-синим будет сложно, всё же финансовые возможности на фоне конкурентов у них довольно скромные. А вот уверенный финиш в середине турнирной таблицы кажется неизбежностью. На своём поле «волки» особенно сильны, благо что играют на искусственном газоне, к которому не так-то просто приспособиться.

«Ислочь» — «Смолевичи». Прогноз: Фильцов поможет «смольным» взять реванш За всю историю команды сыграли друг с другом два матча. Оба — за «волками».

Скажем, в прошлом сезоне «Ислочь» заняла четвёртое место по очкам в родных стенах: 29 баллов в 15 турах при всего двух поражениях и разнице мячей 21:9. Неделю назад команда с огромным трудом дожала крепкий «Неман» (1:0): действовала в большинстве на протяжении тайма, а отличиться смогла только на 88-й минуте. Впрочем, для успеха этого хватило.

«Смолевичи» определённо уступают гродненцам по общему уровню. Это новичок элитного дивизиона чемпионата Беларуси, амбиции которого ограничиваются сохранением прописки в Высшей лиге. В стартовом туре удалось отобрать очки у действующего чемпиона «Динамо-Брест» в гостях (1:1).

Собственно, потому букмекеры и дают на победу хозяев крепкий коэффициент 1.86. Между тем, клуб из Бреста вышел на поле после двух утомительных поединков в Кубке Беларуси, наверняка блеклый футбол связан именно с этим. Ждём низового поединка, в котором хозяева сумеют забить один-два мяча и возьмут верх.

Анализ и прогноз матча «Неман» — «Витебск» (29.03.2020)

Очная встреча двух середняков чемпионата Беларуси. Команды близки по общему уровню, в прошлом сезоне их разделили всего пять очков в итоговой турнирной таблице. «Витебск» вообще наверняка хотел бы забыть минувший чемпионат, благо что на этот раз старт получился успешным.

На своём поле «северяне» удержали победу над «Городеей» (1:0). Захватить лидерство удалось ещё в середине первого тайма благодаря автоголу, а вот перед самым перерывом Максим Каленчук схватил вторую жёлтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве.

«Неман» — «Витебск». Прогноз: «олени» и «северяне» сыграют на публику В пяти из семи последних матчей забивали и те, и другие.

Естественно, после этого ни о каком созидании речи уже ни шло, однако победу «Витебск» всё же удержал. У «Немана» ситуация получилась похожей: тоже удаление в конце первого тайма, тоже всё решил один гол. Только в этом случае его провёл соперник — «Ислочь» давила весь второй тайм и всё же добилась своего на 88-й минуте.

В прошлом сезоне соперники за 180 минут очного противостояния сподобились на один гол, чего-то подобного стоит ожидать и на этот раз. Предпосылок к результативной игре совсем немного, да и дисквалификации футболистов основного состава вряд ли помогут. Мы бы выбирали между ТМ 2.5 мяча за 1.66 и «обе забьют — нет» за 1.81.

Экспресс на матчи чемпионата Беларуси 28 марта с общим коэффициентом 3.37

Выбор №1: «Ислочь» победит за 1.86.

Выбор №2: в матче «Неман» — «Витебск» забьют обе команды — нет за 1.81.

Общий коэффициент = 3.37.