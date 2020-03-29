Статистический прогноз: «Вальтер Ферретти» — «Чинандега», ставка на чемпионат Никарагуа

В матче 12 тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 30 марта «Вальтер Ферретти» примет «Чинандегу». Начало игры — в 02:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех гостей оценен букмекерами коэффициентом 9.10.

Букмекерские коэффициенты на матч «Вальтер Ферретти» — «Чинандега»

Букмекеры считают, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Вальтер Ферретти» — «Чинандега» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, а тотал меньше — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.

Анализ и прогноз матча «Вальтер Ферретти» — «Чинандега» (30.03.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя неделю назад здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью — два последних оплота в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

«Вальтер Ферретти» на данный момент делит с «Халапой» четвертую строчку в турнирной таблице: у обеих команд по 15 очков. Отставание от тройки лидеров составляет восемь пунктов, а отрыв от седьмой позиции — всего три.

Статистический прогноз с коэффициентом 2.61: «Мунисипаль» — «Хувентус», ставка на матч Берём две ставки с коэффициентами выше двойки в восхитительном чемпионате Никарагуа.

Это самое седьмое место и занимает «Чинандега». Для участия в плей-офф необходимо входить в топ-6. Команде хватит одной победы, чтобы забраться в зону. Однако конкурентов хоть пруд пруди.



Форма «Вальтер Ферретти» переживает небольшой спад. За последние пять матчей команда обыграла лишь аутсайдеров Клаусуры Никарагуа. А в последних трех поединках уступила прямым конкурентам «Хувентусу» и «Халапе», а также лидеру «Манагуа».



«Чинандега» выступает в последнее время не лучше. В предыдущих пяти матчах было набрано лишь четыре очка. Более того, клуб сыграл вничью с занимающим последнюю позицию «Лас Сабанасу» и проиграл предпоследнему «Депортиво Окоталю».

Личные встречи

С 2011 года команды успели встретиться аж 37 раз. И тут преимущество на стороне «Вальтер Ферретти». Над своим оппонентом они одержали 19 побед, в то время как «Чинандега» побеждал лишь трижды. Остальные 15 матчей завершились вничью.



Примечательно, что в последних трёх поединках «Чинандега» не проигрывала. Более того, команда летом прошлого года и вовсе выиграла со счётом 2:1. А потому ставка Х2 за внушительный коэффициент 3.10 не выглядит такой уж сумасшедшей. К тому же «Вальтер Ферретти» переживает спад, а «Чинандега» выйдет крайне мотивированной.

Ставка на тоталы и голы

В том, что забьют хозяева, сомнений практически нет: за 11 матчей они забили 15 раз. Но нам кажется, что коэффициент 1.74 за гол гостей слегка завышен. «Вальтер Ферретти» за 11 игр пропустил те же 15 раз.

Поэтому мы бы проверили ещё ставку обе забьют за коэффициент 1.89. Тем более, что в последних трёх очных поединках между данными командами эта ставка непременно заходила.

Прогноз и ставки на матч «Вальтер Ферретти» — «Чинандега»

«Вальтер Ферретти» испытывает небольшой спад, а «Чинандега» выйдет крайне мотивированной. Мы бы проверили две ставки: «Чинандега» не проиграет за коэффициент 3.10 и обе забьют за коэффициент 1.89. В предыдущих трех очных поединках «Чинандега» не проигрывала, а обе команды непременно забивали.



Ставка 1: Х2 за коэффициент 3.10.



Ставка 2: обе забьют за коэффициент 1.89.