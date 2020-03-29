Стратегии в ставках на спорт: разбираем четыре хороших и одну беспроигрышную

Игроки без стратегии — любимые клиенты букмекеров. Для успешной игры вам нужны чёткие принципы. В этой статье мы разберём стратегии ставок на спорт для лайва и прематча, а также одну беспроигрышную схему.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Что такое стратегия ставок в букмекерской конторе
Стратегия — набор правил и принципов, который используют игроки для ставок.
Суть любой стратегии заключается в том, чтобы повысить шансы на выигрыш и стабильно зарабатывать.
Стратегии ставок на спорт в прематче
Рассмотрим две стратегии ставок до начала события на хоккейные и футбольные матчи:
Ставки на ничью в футболе
Букмекеры дают высокие коэффициенты на ничью в любом футбольном матче: от 3.00. Для получения прибыли достаточно выигрывать в каждой третьей ставке.
Ставьте на ничью, если матч соответствует критериям:
- соперники завершили вничью хотя бы дважды за шесть последних матчей друг с другом,
- обе команды сыграли вничью не меньше пары раз в шести последних турах.
Ставки на аутсайдера в хоккее
Ставьте на победу аутсайдера по итогам всего матча по четырём критериям:
- фаворит играет в гостях,
- аутсайдер имеет больше времени на восстановление,
- матч пропускают хотя бы два хоккеиста фаворита из топ-5 бомбардиров команды,
- аутсайдер выигрывает не менее 50% домашних матчей в текущем сезоне.
О стратегиях с минимальным риском читайте здесь:
Стратегии ставок на спорт в лайве
Разберём две стратегии в лайве для ставок на футбол и теннис.
Стратегия ставок на фаворитов по угловым
Ставьте на победу фаворита по угловым с форой за коэффициент в районе 1.65-1.95 по трём критериям:
- аутсайдер ведёт в счёте,
- фаворит играет в большинстве,
- во встрече идёт вторая половина.
Стратегия ставок на обратный брейк в женском теннисе
Брейк — это гейм, выигранный на чужой подаче.
Обратный брейк — это гейм, выигранный на чужой подаче после поражения на своей.
Если в матче нет явного фаворита, коэффициент на обратный брейк будет от 2.00. Если одна теннисистка взяла чужую подачу, в следующем гейме ставьте на её соперницу.
Ставьте на обратный брейк по двум критериям:
- обе теннисистки попадают меньше 60% первой подачи,
- матч играют на грунте.
Подробнее о других стратегиях ставок в лайве читайте здесь:
Беспроигрышная стратегия ставок в любом виде спорта
Единственная стратегия игры в букмекерских конторах, где вам гарантирована чистая прибыль, — это вилки.
Вилка — это возможность поставить на все выборы одного рынка так, что вы окажетесь в плюсе при любом исходе.
Находите вилку по формуле:
Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество выборов на одном рынке.
Если Sp 1, то вы нашли вилку.
В теннисном матче Даниил Медведев — Александр Зверев один букмекер дал коэффициент 1.90 на победу Медведева, а второй — 2.25 на выигрыш Зверева.
Проверяем линию:
1 / 1.90 + 1 / 2.25 = 0.97, это вилка.
Если вы поставите, например, 10 000 рублей на Медведева и 8500 рублей на Зверева, то получите прибыль в случае выигрыша любого теннисиста:
- 10 000 х 1.90 = 19 000 рублей при победе Медведева.
- 8500 х 2.25 = 19 125 рублей в случае выигрыша Зверева.
При общей сумме ставок в 18 500 рублей вы останетесь в плюсе.
Перед игрой на реальные деньги проверьте свою стратегию на симуляторе ставок. Прибыль гарантируют только вилки, но и здесь есть свои опасности. Букмекеры могут ограничить размер максимальной ставки, что снизит и без того невысокую прибыль.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
- 29 марта 2020
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 28 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30