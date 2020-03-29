Букмекеры обожают клиентов, которые ставят без стратегии. Одна или несколько схем для ставок повысят ваши шансы на прибыль.

Стратегии в ставках на спорт: разбираем четыре хороших и одну беспроигрышную

Игроки без стратегии — любимые клиенты букмекеров. Для успешной игры вам нужны чёткие принципы. В этой статье мы разберём стратегии ставок на спорт для лайва и прематча, а также одну беспроигрышную схему.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое стратегия ставок в букмекерской конторе

Стратегия — набор правил и принципов, который используют игроки для ставок.



Суть любой стратегии заключается в том, чтобы повысить шансы на выигрыш и стабильно зарабатывать.

Стратегии ставок на спорт в прематче

Рассмотрим две стратегии ставок до начала события на хоккейные и футбольные матчи:



Ставки на ничью в футболе

Букмекеры дают высокие коэффициенты на ничью в любом футбольном матче: от 3.00. Для получения прибыли достаточно выигрывать в каждой третьей ставке.



Ставьте на ничью, если матч соответствует критериям:

соперники завершили вничью хотя бы дважды за шесть последних матчей друг с другом,

обе команды сыграли вничью не меньше пары раз в шести последних турах.

Ставки на аутсайдера в хоккее

Ставьте на победу аутсайдера по итогам всего матча по четырём критериям:

фаворит играет в гостях,

аутсайдер имеет больше времени на восстановление,

матч пропускают хотя бы два хоккеиста фаворита из топ-5 бомбардиров команды,

аутсайдер выигрывает не менее 50% домашних матчей в текущем сезоне.

О стратегиях с минимальным риском читайте здесь:

Стратегии ставок с минимальным риском для футбола и другого спорта В ставках — две цели. Первая — выиграть и получить удовольствие. Вторая — избежать проигрыша. В этом помогут стратегии минимального риска.

Стратегии ставок на спорт в лайве

Разберём две стратегии в лайве для ставок на футбол и теннис.



Стратегия ставок на фаворитов по угловым

Ставьте на победу фаворита по угловым с форой за коэффициент в районе 1.65-1.95 по трём критериям:

аутсайдер ведёт в счёте,

фаворит играет в большинстве,

во встрече идёт вторая половина.

Стратегия ставок на обратный брейк в женском теннисе

Брейк — это гейм, выигранный на чужой подаче.



Обратный брейк — это гейм, выигранный на чужой подаче после поражения на своей.



Если в матче нет явного фаворита, коэффициент на обратный брейк будет от 2.00. Если одна теннисистка взяла чужую подачу, в следующем гейме ставьте на её соперницу.



Ставьте на обратный брейк по двум критериям:

обе теннисистки попадают меньше 60% первой подачи,

матч играют на грунте.

Подробнее о других стратегиях ставок в лайве читайте здесь:

Стратегия ставок в лайве на футбол и другой спорт: семь основных и одна беспроигрышная Ставки на спорт в лайве — это хлеб букмекеров. «Чемпионат» разбирает стратегии, которые повысят ваши шансы на выигрыш.

Беспроигрышная стратегия ставок в любом виде спорта

Единственная стратегия игры в букмекерских конторах, где вам гарантирована чистая прибыль, — это вилки.



Вилка — это возможность поставить на все выборы одного рынка так, что вы окажетесь в плюсе при любом исходе.



Находите вилку по формуле:



Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество выборов на одном рынке.



Если Sp 1, то вы нашли вилку.



В теннисном матче Даниил Медведев — Александр Зверев один букмекер дал коэффициент 1.90 на победу Медведева, а второй — 2.25 на выигрыш Зверева.



Проверяем линию:



1 / 1.90 + 1 / 2.25 = 0.97, это вилка.



Если вы поставите, например, 10 000 рублей на Медведева и 8500 рублей на Зверева, то получите прибыль в случае выигрыша любого теннисиста:

10 000 х 1.90 = 19 000 рублей при победе Медведева.

8500 х 2.25 = 19 125 рублей в случае выигрыша Зверева.

При общей сумме ставок в 18 500 рублей вы останетесь в плюсе.



Перед игрой на реальные деньги проверьте свою стратегию на симуляторе ставок. Прибыль гарантируют только вилки, но и здесь есть свои опасности. Букмекеры могут ограничить размер максимальной ставки, что снизит и без того невысокую прибыль.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!