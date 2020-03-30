Ставки и прогнозы на 30 марта: на какие матчи ставить в футболе, хоккее и киберспорте

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 30 марта.

На что ставить в футболе 30 марта

На фоне расписания понедельника выходные покажутся пиршеством футбола: в субботу и воскресенье проводились матчи в чемпионатах Беларуси и Никарагуа, также были товарищеские встречи и даже игра за Суперкубок Беларуси среди женщин. А вот 30 марта получается пустым днём.



Для ставок доступны несколько товарищеских матчей. Вариантов два — либо игры с участием шведских команд, которые продолжают готовиться к сезону, либо поединки неизвестных любительских клубов. Вот, собственно, и всё.

Матчи по хоккею для ставок 30 марта

Здесь всё немного интереснее. Есть даже одна игра с участием профессионалов. В 12:00 мск стартует очередной матч финала первой лиги чемпионата Беларуси по хоккею — “Минские Зубры” примут сборную Беларуси U17. После пяти поединков счёт в серии 2-3, так что и тут всё может закончиться.



Кроме того, для ставок доступны две встречи любителей в России. В 16:45 мск начнётся игра Ночной лиги в Томске, а в 20:45 в Самаре стартует поединок чемпионата СЛХЛ. Вот, собственно, и всё. Третий матч финала чемпионата Беларуси по хоккею пройдёт только завтра, 31 марта. Так что придётся потерпеть.

На что ещё ставить 30 марта

Вариантов практически нет: в волейболе и баскетболе ставить абсолютно не на что, а турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге был приостановлен на прошлой неделе. Поэтому остаётся одна-единственная дорога — киберспорт. Там, впрочем, выбор довольно широкий.



Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.



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