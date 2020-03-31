Ставки и прогнозы сегодня: на что ставить 31 марта

Несмотря на остановку практически всех соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 31 марта.

На что ставить в футболе 31 марта

Второй тур чемпионата Беларуси закончился, ставить особенно не на что. Можем предложить разве что товарищеские матчи шведских полупрофессиональных команд. Так, в 21:30 начнётся встреча «Бютторпс ИФ» и «Седра Вингс».

Зато набирают популярность киберфутбольные турниры. Тут и FIFA Ultimate Quran Team Cup, и Esport Batle Euro 2020. У РПЛ теперь есть «Самая быстрая лига», где играют представители команд. Так что самое время осваивать новый для себя вид.

На что ставить в хоккее 31 марта

Продолжается финальная серия белорусской Экстралиги. Начиная с 19:30 в Солигорске пройдёт третий матч финальной серии «Шахтёр» — «Юность». По оценке букмекеров, минчане фавориты, но «горняки» уже успели зацепить одну победу на выезде. Счёт в серии – 1-1.

Два матча пройдут в чемпионате Минска среди любителей: «Будауник» сыгрет с «Ночными Звёздами», а «Драконы» — с «Беркутом-Мапидом». Кроме того, можно сделать ставки на матчи Ночной лиги России и Лиги Про по шорт-хоккею.

На что ещё ставить 31 марта

В центре внимания останутся любительские соревнования. Запланирована целая россыпь матчей в настольном теннисе: в российских Лиге про и Master Tour. В Беларуси можно сделать ставку на чемпионат Минска среди любителей. Кстати, составы смешанные – мужчины играют в одной команде с женщинами.

Также можно поставить на любительские матчи чемпионатов различных городов чемпионата Беларуси по футзалу.



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