Где пройдёт бой Хабиб — Фергюсон: среди вариантов Украина, Африка и космос

Хабиб не может улететь на бой, но букмекеры принимают ставки на место поединка. Не исключено, что в Россию проберётся Фергюсон.

С 30 марта Россия временно закрыла границы, что поставило под угрозу главный бой UFC 249 Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон, который запланирован на 18 апреля.



Нурмагомедов во время прямого эфира в своём «инстаграме» сказал, что не может вылететь из России, находится здесь не по своей воле, а UFC уже ищет нового соперника для Фергюсона. При этом Хабиб заявил о готовности подраться в любом месте.

«Мне было сказано, что бой на 99% состоится в Абу-Даби. И точно состоится по другую от США сторону океана. Теперь я не могу улететь на бой, но я готовлюсь. Только что закончил тренировку и буду готов подраться в любом месте, в любое время, если будет такая возможность», — сообщил Нурмагомедов.



Сейчас все ждут заявление UFC о том, пройдёт ли бой и, если да, то где именно.

Где пройдёт бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон

Букмекеры проигнорировали заявление Нурмагомедова и продолжили принимать ставки на место проведения боя Хабиба с Фергюсоном.



Поставить можно, как на стандартные варианты, так и на совсем безумные:

В США за коэффициент 1.90

В ОАЭ за 2.30

В Африке за 10.00

В Китае за 10.00

В Японии за 10.00

В России за 10.00

На круизном лайнере в океане за 10.00

В Индии за 20.00

В Казахстане за 20.00

В Беларуси за 30.00

На Украине за 100.00

В космосе за 200.00

Самый ожидаемый бой года мог бы стать эпичным во всех отношениях, если бы прошёл на круизном лайнере или в космосе, но здесь букмекеры уже откровенно балуются.

Какие ставки на Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон 18 апреля

Если бой всё же состоится и пройдёт в заявленные ранее сроки, то фаворитом идёт Хабиб. Поставить на Нурмагомедова можно за 1.32, а победа Фергюсона оценена букмекерами коэффициентом 3.75.



Досрочное завершение боя доступно в букмекерских конторах за 1.58. Если бойцы проведут в октагоне все пять раундов, то сыграет ставка за 2.30. Если Нурмагомедов победит в результате боевого, удушающего, сдачей или по очкам, пройдёт коэффициент 1.72. Если этого не произойдёт, зайдёт ставка за 2.12.



Букмекеры практически не сомневаются, что оба бойца в случае необходимости сделают вес. Поставить на это можно за 1.08. Если всё же Хабиб или Тони не справится с весогонкой, то сыграет коэффициент 6.00.



Ждём официального заявления UFC и надеемся, что рано или поздно бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон состоится.