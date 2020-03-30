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Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон, где пройдёт бой UFC, дата, могут отменить, фаворит

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон
Владимир Прокофьев
Где пройдёт бой Хабиб — Фергюсон: среди вариантов Украина, Африка и космос
Хабиб не может улететь на бой, но букмекеры принимают ставки на место поединка. Не исключено, что в Россию проберётся Фергюсон.
Ставки / Прогнозы 0

С 30 марта Россия временно закрыла границы, что поставило под угрозу главный бой UFC 249 Хабиб НурмагомедовТони Фергюсон, который запланирован на 18 апреля.

Нурмагомедов во время прямого эфира в своём «инстаграме» сказал, что не может вылететь из России, находится здесь не по своей воле, а UFC уже ищет нового соперника для Фергюсона. При этом Хабиб заявил о готовности подраться в любом месте.

«Мне было сказано, что бой на 99% состоится в Абу-Даби. И точно состоится по другую от США сторону океана. Теперь я не могу улететь на бой, но я готовлюсь. Только что закончил тренировку и буду готов подраться в любом месте, в любое время, если будет такая возможность», — сообщил Нурмагомедов.

Сейчас все ждут заявление UFC о том, пройдёт ли бой и, если да, то где именно.

Где пройдёт бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон

Букмекеры проигнорировали заявление Нурмагомедова и продолжили принимать ставки на место проведения боя Хабиба с Фергюсоном.

Поставить можно, как на стандартные варианты, так и на совсем безумные:

  • В США за коэффициент 1.90
  • В ОАЭ за 2.30
  • В Африке за 10.00
  • В Китае за 10.00
  • В Японии за 10.00
  • В России за 10.00
  • На круизном лайнере в океане за 10.00
  • В Индии за 20.00
  • В Казахстане за 20.00
  • В Беларуси за 30.00
  • На Украине за 100.00
  • В космосе за 200.00

Самый ожидаемый бой года мог бы стать эпичным во всех отношениях, если бы прошёл на круизном лайнере или в космосе, но здесь букмекеры уже откровенно балуются.

Какие ставки на Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон 18 апреля

Если бой всё же состоится и пройдёт в заявленные ранее сроки, то фаворитом идёт Хабиб. Поставить на Нурмагомедова можно за 1.32, а победа Фергюсона оценена букмекерами коэффициентом 3.75.

Досрочное завершение боя доступно в букмекерских конторах за 1.58. Если бойцы проведут в октагоне все пять раундов, то сыграет ставка за 2.30. Если Нурмагомедов победит в результате боевого, удушающего, сдачей или по очкам, пройдёт коэффициент 1.72. Если этого не произойдёт, зайдёт ставка за 2.12.

Букмекеры практически не сомневаются, что оба бойца в случае необходимости сделают вес. Поставить на это можно за 1.08. Если всё же Хабиб или Тони не справится с весогонкой, то сыграет коэффициент 6.00.

Ждём официального заявления UFC и надеемся, что рано или поздно бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон состоится.

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