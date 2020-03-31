«Шахтёр» — «Юность». Прогноз и ставка на статистику с коэффициентом 3.00

«Шахтёр Солигорск» сыграет с «Юностью» из Минска 31 марта в третьем матче финала плей-офф чемпионата Беларуси. Прогноз на матч от букмекерских контор — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Шахтёр Солигорск» — «Юность» гости котируются с коэффициентом 2.21. Победу хозяев букмекеры оценивают коэффициентом 2.91.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» — «Юность»

Букмекеры не уверены, что матч плей-офф чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» — «Юность» 31 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.02, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.83. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.90.

Прогноз и анализ матча «Шахтёр Солигорск» — «Юность» (31.03.2020)

Серия переезжает в Солигорск при равном счёте. В Минске команды обменялись победами, пусть и получились они абсолютно разными. «Юность» уже к середине второго периода решила все вопросы в первом матче (5:1), а вот на следующий день уступила из-за слабой реализации (2:3).

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«Юность» потеряла преимущество своего льда из-за поражения во втором поединке, что никак не мешает букмекерам считать её фаворитом. В том числе всей серии: итоговая победа действующего чемпиона Беларуси идёт за скромный коэффициент 1.34. А победа в третьей игре в основное время — за 2.21.



Надо сказать, что во втором матче зрителям определённо не пришлось скучать. Нервов хватило на всех, да и с голами проблем не возникло. 11 шайб за 120 минут финальной серии — это много. Вишенкой на торте стал забавный эпизод в концовке, когда находившийся на скамейке вратарь «Юности» Игорь Брикун выбил шайбу у игрока соперника, который выходил на пустые ворота.



На чужом льду подопечные Александра Макрицкого в нынешнем плей-офф необычайно хороши: пять матчей — четыре победы в основное время. Единственное исключение — третья игра полуфинала Кубка Президента с «Динамо-Молодечно» (2:4), но она началась крайне рано, в 12:30 мск. Возможно, неудача связана именно с этим.



«Юность» в целом смотрится предпочтительнее, что вполне логично. Удивляет другое: на своём льду команда ни разу не смогла забить в большинстве, хотя возможностей имела предостаточно. Собственно, соперники стараются играть максимально жёстко, а потому никаких проблем с единоборствами и силовыми приёмами не возникает.

«Шахтёр» — «Юность». Прогноз: минчане вернут себе лидерство в финале Кубка Президента Серия переезжает в Солигорск при счёте 1-1.

Судьи не стесняются выходить на первый план и стабильно выписывают по семь-восемь малых штрафов. За два поединка минчане шесть раз получали численное преимущество, однако все попытки откатали вхолостую. Это при том, что вообще-то с реализацией лишнего дела у них обстоят более чем достойно.



Потому не будем изобретать велосипед и проверим ставку на гол «Юности» в большинстве за замечательный коэффициент 3.00. Свои три-четыре удаления хозяева наверняка схватят, а в какой-то момент количество перейдёт в качество. Уровень исполнителей у гостей по меркам чемпионата Беларуси отличный, да и время на разбор полётов имелось.

После второго матча соперники получили по двое суток на восстановление и работу над ошибками. Этого вполне достаточно, чтобы понять, почему за 12 минут большинства отличиться так и не получилось. На наш взгляд, коэффициент тут кажется завышенным.

Прогноз и ставка на матч «Шахтёр Солигорск» — «Юность»

За два домашних матча «Юность» шесть раз получала численное преимущество, но так и не сумела отличиться. Большинство у минчан по меркам чемпионата Беларуси в порядке, а тренерский штаб за два дня паузы наверняка провёл работу над ошибками. Судьи не стесняются выписывать штрафы, так что свои три-четыре шанса гости наверняка получат.



Ставка: гол «Юности» в большинстве за 3.00.