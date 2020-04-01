Ставки и прогнозы: на что ставить 1 апреля

Несмотря на остановку практически всех соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 1 апреля.

На что ставить в футболе 1 апреля

Ещё пару месяцев назад это можно было представить только в виде первоапрельской шутки. Но сегодня 1 апреля, а это реальность. Главный футбольный матч дня пройдёт в чемпионате Никарагуа! В 23:55 выяснять отношения начнут «Чинандега» и «Хувентус Манагуа». Ещё 4 матча пройдут в ночь с 1 на 2 апреля мск.

Кроме того, в первенстве этой же страны среди команд U20 состоятся сразу 4 игры. Не будем забывать и о любительской лиге АЛФ Беларуси – тут тоже есть на что поставить.



Львиную часть раздела футбол теперь занимают киберфутбольные турниры. Тут и FIFA Ultimate Quran Team Cup, и Esport Batle Euro 2020. У РПЛ теперь есть «Самая быстрая лига», где играют представители команд. Так что самое время осваивать новый для себя вид.

На что ставить в хоккее 1 апреля

В Беларуси состоится решающий, седьмой матч финальной серии первой лиги. Сборная Беларуси в возрасте U17 сразится с «Минскими зубрами». Начало – в 15:30 мск. Стоит посмотреть.



Ночной хоккей в почёте в России. Матчи Лиги Про – отличный вариант для ставок.

На что ещё ставить 1 апреля

В центре внимания останутся любительские соревнования. Запланирована целая россыпь матчей в настольном теннисе: в российской Лиге про, украинском Setka Cup и армянском ITT Cup. В рамках Лиги Про можно сделать свои ставки и на баскетбольные любительские матчи.



Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

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