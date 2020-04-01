Статистический прогноз с коэффициентом 4.00: «Депортиво О» — «Мунисипаль», ставка на матч

В матче 13-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 2 апреля «Депортиво Окоталь» примет «Мунисипаль Халапа». Начало игры — в 01:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.72.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Депортиво Окоталь» — «Мунисипаль Халапа»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Никарагуа 2 апреля «Депортиво Окоталь» — «Мунисипаль Халапа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.04, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Депортиво Окоталь» — «Мунисипаль Халапа» (02.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью — два последних оплота в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 12 туров. Положение соперников существенно разнится. У «Мунисипаль Халапа» всё в полном порядке: пятое место в турнирной таблице, 18 очков в 12 поединках. Попасть в топ-2 и напрямую заскочить в полуфинал будет сложно, а вот шансы удержаться в шестёрке лучших высоки.



На данный момент находящийся за пределами зоны плей-офф «Реал Мадрис» отстаёт на пять пунктов, то есть у «Мунисипаля» имеется право на ошибку. А вот «Депортиво Окоталь» занимает предпоследнее место, набрав всего девять очков. Соответственно, до зоны плей-офф четыре балла. Не смертельно, но в случае парочки неудач положение станет угрожающим.

Форма команд

«Мунисипаль» отличается нестабильностью и чередует удачные матчи с неудачными. Потому в шести последних поединках национального первенства результаты выглядят следующим образом: две победы, две ничьих и два поражения. Это вполне хватает, чтобы уверенно идти в середине.

А вот «Депортиво Окоталь» потерпел три поражения подряд, во всех случаях пропустив по два мяча. Правда, соперники оказались крепкими: «Реал Эстели» (1:2) и «Дирьянхен» (0:2) уверенно входят в топ-3 чемпионата Никарагуа, а «Реал Мадрис» (0:2) вовсю борется за зону плей-офф.

Личные встречи

Может показаться странным, что крепкий середняк идёт аутсайдером в матче против предпоследнего клуба турнира, однако статистика личных встреч проясняет котировки букмекеров. За шесть лет соперники пересекали в Окотали девять раз, однако «Мунисипаль» так и не сумел победить.

Больше того — четыре предыдущих игры завершились в пользу хозяев. Что интересно, строго с разницей в один мяч. Если вы верите в подобные тенденции, подумайте о ставке П1 с разницей в один гол, букмекеры дают на неё мощный коэффициент 4.00.

Ставки на тоталы и голы

Обе команды входят в число низовых, в среднем в матчах чемпионата Никарагуа с их участием забивается всего по два гола. У «Депортиво» огромные проблемы в атаке (только семь голов за 12 туров), зато «Мунисипаль Халапа» до сих пор ни разу не победил на чужом поле. Шесть встреч, две ничьих и четыре поражения.

В общем, классический тотал меньше 2.5 мяча за 1.78 или «гол в каждом тайме — нет» за 1.90 смотрятся нормально. Что-то вроде 1:0 или 1:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч «Депортиво Окоталь» — «Мунисипаль Халапа»

«Мунисипаль» идёт гораздо увереннее, однако в гостях результаты просто кошмарные: две ничьих и четыре поражения в шести матчах. С очными встречами ситуация примерно та же — за девять игр в Окотали клуб из Халапы так и не сумел победить, а в четырёх предыдущих случаях проиграл в один мяч. В общем, шансы хозяев кажутся довольно неплохими.

Ставка №1: гол в каждом тайме — нет за 1.90.

Ставка №2: «Депортиво Окоталь» победит с разницей в один мяч за 4.00.

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