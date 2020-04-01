«Спартак» — ЦСКА. Прогноз на матч FIFA 20: Джикия и Соболев победят Кучаева и Чалова

«Спартак» сыграет с ЦСКА в киберспортивном матче по FIFA 20 1 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире игру будет транслировать телеканал «Матч ТВ». Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу каждой из команд предлагается с коэффициентом 2.30.
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — ЦСКА по FIFA 20
Букмекеры считают, что киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше 4.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70.
Анализ и прогноз дерби «Спартак» — ЦСКА (01.04.2020)
РПЛ по-прежнему находится на вынужденной паузе. Официально чемпионат России приостановлен только до 10 апреля, но ни у кого нет сомнений в том, что дата возобновления сезона будет перенесена. По неофициальным данным, 23-й тур Российской Премьер-Лиги стартует не раньше 30 мая.
Играть продолжают только в Беларуси и Никарагуа, а остальным приходится бороться со скукой всеми доступными способами. Один из основных путей развлечения и убивания времени в четырёх стенах — киберспорт, который в последние недели по понятным причинам получил дополнительное внимание публики.
1 апреля в киберспортивном матче по FIFA 20 сойдутся «Спартак» и ЦСКА. Никакой шутки тут нет, а сама игра пройдёт в формате «два на два». За красно-белых будут играть нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия, а красно-синих представят форвард Фёдор Чалов и полузащитник Константин Кучаев.
Более того, встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», а комментировать её будут Константин Генич и Георгий Черданцев. Старт запланирован на 20:00 мск. Букмекерские компании, разумеется, не могли пройти мимо такого события, поскольку выбирать им практически не из чего.
Потому роспись на киберспортивный матч по FIFA 20 «Спартак» — ЦСКА солидная. Понятно, что делать прогноз на виртуальный футбол по умолчанию трудно, ведь отталкиваться практически не от чего. И всё же есть пара деталей, за которые можно зацепиться в надежде подобрать выигрышную ставку.
В FIFA 20 многое решает наличие опыта. Тут преимущество должно быть на стороне красно-белых. Совсем недавно, 26 марта, Александр Соболев и Георгий Джикия в паре одолели «Стомил» именно в этом симуляторе (хоть его и часто называют аркадой). Игроки польского клуба предпочли выбрать «Марсель», что никак им не помогло: «Спартак» добился победы, а виртуальный Соболев даже оформил хет-трик.
У футболистов ЦСКА подобного опыта не было, что рискует стать решающим фактором. Кучаев, например, около 10 месяцев назад признался, что разочаровался в FIFA, поскольку с каждым годом игра становится только хуже. По словам полузащитника, в FIFA 19 он сыграл всего один раз, после чего даже не включал игру.
От этого и будем отталкиваться. Лобовая победа «Спартака» идёт за коэффициент 2.30, а П1 с нулевой форой доступна за 1.85. Также стоит изучить ИТМ 2.5 гола ЦСКА за 1.60, при малом количестве опыта созидание в FIFA при наличии достойного соперника даётся с трудом.
Прогноз и ставки на матч «Спартак» — ЦСКА
Кучаев и Чалов не были замечены в большой любви к FIFA 20, а вот Соболев и Джикия в паре 26 марта разгромили футболистов польского клуба «Стомил», которые играли за «Марсель». Наличие опыта в компьютерных играх трудно переоценить, так что шансы красно-белых кажутся предпочтительнее.
Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.85.
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