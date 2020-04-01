Статистический прогноз: «Дирьянхен» — «Вальтер Ферретти», ставка на матч в Никарагуа

В матче 13-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 2 апреля «Дирьянхен примет «Вальтер Ферретти». Начало игры — в 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Дирьянхен» — «Вальтер Ферретти»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Никарагуа 2 апреля «Дирьянхен» — «Вальтер Ферретти» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.28, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64.

Анализ и прогноз матча «Дирьянхен» — «Вальтер Ферретти» (02.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью — два последних оплота в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 12 туров. Соперники находятся в верхней части турнирной таблицы, хотя назвать их прямыми конкурентами всё же нельзя. «Дирьянхен» ведёт борьбу за путёвку в полуфинал, для которой нужно попасть в топ-2. Ситуация рабочая: 24 очка, третье место, два балла до «Реала Эстели» и четыре — до «Манагуа».

Статистический прогноз с коэффициентом 2.48: «Чинандега» — «Хувентус», ставка на матч Чемпионат Никарагуа — наше всё: вновь берём две ставки с коэффициентами выше двойки.

При этом лидеры чемпионата Никарагуа в 13-м туре встретятся между собой, а потому как минимум один из них точно потеряет очки. У «Вальтер Ферретти» только 18 баллов — этого достаточно, чтобы уверенно входить в зону плей-офф (идущий седьмым «Реал Мадрис» отстаёт на пять пунктов), но шансы на прямое попадание в полуфинал кажутся скромными.

Форма команд

Ещё совсем недавно «Дирьянхен» входил в топ-2, однако в двух предыдущих турах зацепил всего одно очко. Для начала в гостях не смог победить абсолютно худший клуб турнира «Депортиво Лас-Сабанас» (1:1), а затем не выстоял в битве с «Манагуа» (1:2). Прямой конкурент утащил победу в компенсированное время.



«Вальтер Ферретти» в последнее время словно катается на американских горках: три победы подряд, затем серия из трёх поражений, а на десерт — унижение довольно крепкой «Чинандеги» в родных стенах (7:0). Объяснение у крупной победы довольно простое: на исходе первого тайма при счёте 0:2 гости остались в меньшинстве. И после четвёртого мяча элементарно бросили играть.

Личные встречи

Соперники часто расходятся миром. В четырёх из семи предыдущих очных встреч они поделили очки. Ещё две победы на счету «Дирьянхена», а «Вальтер Ферретти» оказался сильнее один раз. В пяти из семи поединков проходила ставка «обе забьют», букмекеры дают на неё крепкий коэффициент 2.14. Любопытно.

Статистический прогноз: «Лас Сабанас» — «Реал Мадрис», ставка на матч чемпионата Никарагуа Проверяем коэффициент 2.67 в матче чемпионата Никарагуа

В остальном расклад довольно прост: «Дирьянхен» немного сильнее и получит преимущество своего поля (хотя играть придётся без зрителей из-за коронавируса), однако в целом хозяева сейчас явно находятся не в лучшем состоянии. А вот гости вполне могут получить дополнительный импульс после 7:0 в предыдущем туре.

Ставки на тоталы и форы

Вообще, «Вальтер Ферретти» — одна из самых забивающих команд в чемпионате Никарагуа, вот только семь из 22 мячей пришлись на тот самый поединок с «Чинандегой». Даже без его учёта цифры выглядят симпатично: разница голов 15:15 за 11 встреч, то есть почти по три штуки в среднем за 90 минут.

Статистический прогноз с коэффициентом 4.00: «Депортиво О» — «Мунисипаль», ставка на матч Чемпионат Беларуси замер перед третьим туром, да здравствует чемпионат Никарагуа!

«Дирьянхен», напротив, с большим отрывом возглавляет список низовых клубов Клаусуры: за 12 туров удалось забить 14 мячей при шести пропущенных. П2 с форой (+1) смотрится как минимум любопытно, так как хозяева в принципе не склонны поражать чужие ворота чаще одного-двух раз.

Прогноз и ставки на матч «Дирьянхен» — «Вальтер Ферретти»

В пяти из семи предыдущих очных встреч забивали обе команды, а букмекеры дают на этот вариант заметно больше двойки. В матчах с участием «Вальтер Ферретти» в среднем забивается около трёх голов, так что определённые предпосылки для результативного футбола имеются.



Ставка №1: обе забьют за 2.14.



Ставка №2: «Вальтер Ферретти» победит с форой (+1) за 1.66.



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