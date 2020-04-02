«Динамо Мн» — «Торпедо»-БелАЗ. Прогноз: берём коэффициент 3.40 в матче чемпионата Беларуси

3 апреля в матче третьего тура чемпионата Беларуси «Динамо» Минск примет «Торпедо»-БелАЗ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Торпедо»-БелАЗ оценён букмекерами коэффициентом 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Динамо» Минск — «Торпедо»-БелАЗ

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 3 апреля «Динамо Минск» — «Торпедо»-БелАЗ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Динамо Минск» — «Торпедо»-БелАЗ (03.04.2020)

Команды стартовали в чемпионате Беларуси диаметрально противоположным образом, хотя в целом сопоставимы по уровню. Достаточно сказать, что по итогам минувшего сезона в турнирной таблице их разделило всего пять очков: минчане заняли четвёртое место, а клуб из Жодино — шестое.

В двух турах «Динамо» потерпело два поражения, оба с разницей в один мяч. При этом нельзя сказать, что уровень соперников впечатлил. Совсем наоборот: «Рух» — новичок элитного дивизиона чемпионата Беларуси, а «Минск» — типичный середняк с довольно скромными финансами и составом.

Старт столичного клуба оказался провальным: 0:1 с брестчанами и 2:3 с «горожанами». Первый матч выдался абсолютно невзрачным. Большие проблемы в созидании, считаное количество созданных моментов и отсутствие концентрации в обороне. А вот по результатам дерби кое-какой позитив всё же можно было отыскать.

Минчане провели вынужденную замену перед стартовым свистком (Динга получил повреждение) и долго не могли разогнаться: гол на первой минуте, 0:3 к перерыву и удаление на исходе часа. А вот в меньшинстве команда сумела отыграть два гола и при большем везении вполне могла бы рассчитывать на ничью.

К Сергею Гуренко хватает вопросов: позиционные атаки выглядят ужасно, фланги работали только во втором тайме поединка с «Минском», а талантливый Дмитрий Бородин не провёл на поле ни минуты. Сам специалист отмечает, что команда функционально готова хорошо. Концовка дерби это вроде бы подтверждает, но вполне возможно, что «горожане» элементарно посчитали дело выполненным и расслабились.

А вот «Торпедо» воспользовалось осечками привычных грандов белорусского футбола и по итогам двух туров вошло в группу лидеров: два матча — две победы. Обе дались на тоненького, с большой долей везения. Для начала жодинцы одолели в Солигорске «Шахтёр». Игра оказалась скорее ничейной, но в концовке «кроты» потеряли концентрацию и были за это наказаны (0:1).

Неделю спустя «автозаводцы» дожали в родных стенах скромную «Белшину» (1:0), хотя первый тайм провели очень слабо. Даже тренер команды Юрий Пунтус на пресс-конференции признал, что его бывший клуб вполне мог открыть счёт. В связи с этим вырисовывается любопытная ситуация.

Букмекеры отдают преимущество «Динамо», которое в предыдущих турах показало бледный футбол и потерпело два поражения, да ещё и в трёх последних матчах с «Торпедо» набрало лишь одно очко при общем счёте 0:7. Из более-менее вменяемых козырей остаётся только своё поле, а этого как-то маловато.

С другой стороны, «Торпедо» на старте чемпионата Беларуси определённо набрало больше очков, чем заслуживало. А везение не может длиться вечно, рано или поздно маятник качнётся в обратную сторону. Кроме того, минчане будут невероятно злы после двух поражений подряд и захотят исправиться перед родными болельщиками.

В такой ситуации не станем мудрить и проверим лобовую ничью за отличный коэффициент 3.40. Созидают соперники на старте сезона с трудом, а по общему уровню они примерно равны. Предпосылок к результативному футболу немного, что-то вроде 0:0 или 1:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч «Динамо Минск» — «Торпедо»-БелАЗ

«Динамо» в предыдущих турах показало бледный футбол и потерпело два поражения, да ещё и в трёх последних матчах с «Торпедо» набрало лишь одно очко при общем счёте 0:7. Из более-менее вменяемых козырей остаётся только своё поле. «Торпедо» же на старте чемпионата Беларуси определённо набрало больше очков, чем заслуживало. А везение не может длиться вечно. Проверим лобовую ничью.

Ставка: ничья за 3.40.

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