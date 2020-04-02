«Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск». Прогноз: рискнём в надежде сорвать куш

«Юность-Минск» сыграет с «Шахтёром» из Солигорска 3 апреля в пятом матче финала плей-офф чемпионата Беларуси. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск» хозяева котируются с коэффициентом 1.45. Победу гостей букмекеры оценивают коэффициентом 6.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск»

Букмекеры не уверены, что матч плей-офф чемпионата Беларуси «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск» 3 апреля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.97, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.87. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.90.

Прогноз и анализ матча «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск» (03.04.2020)

Чуда не случилось: «Шахтёр» утащил второй матч в серии, но не смог развить успех на своём льду. Оба поединка в Солигорске завершились в пользу «Юности». Счёт стал 3-1 в пользу действующего чемпиона Беларуси, а потому теперь каждая встреча может оказаться последней.

‎«Юность-Минск» — «Шахтёр»‎. Прогноз на финальную серию чемпионата Беларуси по хоккею Адский календарь практически не оставляет ‎«кротам‎» шансов.

Строго говоря, уровень хоккея и количество созданных моментов остаётся более-менее одинаковым на протяжении всего противостояния. Минчане стабильно выглядят острее в атаке, а «кроты» огрызаются по мере возможностей. Судьбу каждого конкретного поединка решают детали.



На старте серии тренерский штаб «Шахтёра» ошибся с вратарём, в результате чего уже к середине второго периода интрига окончательно умерла. На следующий день последний рубеж доверили Максиму Малютину, который много выручал. «Юность» при этом никак не могла реализовать лишнего, а в заключительном периоде схватила два удаления на ровном месте и уступила.



Основная разница между играми в Минске и Солигорске — спецбригады. На своём льду подопечные Александра Макрицкого откатали вхолостую все шесть удалений соперника, зато в гостях большинство выстрелило: именно оно позволило сравнять счёт в третьем матче, а в четвёртом создало большой задел.



Четвёртый поединок мог качнуться в любую сторону, поначалу команды показывали равный хоккей. Но под занавес первого периода «горняки» схватили два удаления подряд, а «Юность» забросила две шайбы при численном преимуществе за 26 секунд. А затем спокойно довела дело до победы (3:0).



«Шахтёр» делает всё возможное и сопротивляется как может, но состав у соперника объективно мощнее. Если к этому добавляются лишние удаления, а большинство минчан работает, шансов зацепиться практически не остаётся. Потому гостям жизненно важно обойтись минимальным количеством малых штрафов.

Лезть в ставки на исход опасно. Хозяева, конечно, явный фаворит, но на П1 дают смешной коэффициент 1.45, а брать большие форы не хочется. «Шахтёр», конечно, уступает сопернику, но в целом выглядит достойно. Мы бы выбирали между ставкой «гости откроют счёт» за 2.88, а также П2 с форой (+1.5) за 1.96. На своём льду аутсайдер смотрелся достойно и мог рассчитывать на большее.

Прогноз и ставка на матч «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск»

«Юность» выиграла три матча из четырёх, теперь каждая встреча может оказаться последней. Лезть в исход опасно: хозяева определённо сильнее, но коэффициент 1.45 на их лобовую победу кажется слишком унылым. Всё же «кроты» не выглядят статистами. Рискнём заиграть коэффициент 2.88, именно стольку букмекеры дают на ставку «гости откроют счёт».



Ставка: «Шахтёр» откроет счёт за 2.88.